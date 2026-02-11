عبد العزيز قنصوة يؤدي اليمين أمام الرئيس السيسي كوزير للتعليم العالي

أدى الدكتورة عبد العزيز حسنين محمد سعد قنصوة، اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي، كوزير لـ التعليم العالي والبحث العلمي خلفا للدكتور أيمن عاشور .

وجاءت أسماء الوزراء ونواب الوزراء الذين شملهم التعديل الوزاري على النحو التالي:

- الدكتور حسين محمد أحمد عيسى نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية

- خالد عبد الغفار وزيرًا للصحة

- كامل الوزير وزيرًا للنقل

- منال عوض ميخائيل وزيرة للتنمية المحلية والبيئة

- بدر عبد العاطي وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج

- محمد صالح وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية خلفا لدكتور حسن الخطيب

- راندا علي صالح وزيرة للإسكان والمجتمعات العمرانية خلفا للمهندس شريف الشربيني

- رأفت فهمي هندي وزيرًا للاتصالات خلفا للدكتور عمرو طلعت

- ضياء سليمان وزيرًا للإنتاج الحربي خلفا للمهندس محمد صلاح الدين مصطفى

- هاني حنا عازر وزيرًا للشئون النيابية والقانونية خلفا للمستشار محمود فوزي

- محمود حلمي الشريف وزيرًا للعدل خلفا للمستشار عدنان فنجري

- جيهان زكي وزيرة للثقافة خلفا للدكتور أحمد هنو

- أحمد رستم وزيرًا للتخطيط خلفا للدكتورة رانيا المشاط

- حسن رداد السيد وزيرًا للعمل خلفا للدكتور حسن الخطيب

- جوهر نبيل وزيرًا للشباب والرياضة خلفا للدكتور أشرف صبحي

- خالد ماهر وزيرًا للصناعة خلفا للفريق كامل الوزير