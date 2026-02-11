مجلس الآثاريين العرب: جيهان زكي أبرز المدافعين عن صورة الثقافة في العالم

أشاد الدكتور محمد الكحلاوي رئيس مجلس الآثاريين العرب بحكمة القيادة السياسية في اختيار الدكتورة جيهان زكى وزيرة للثقافة لخبرتها الطويلة في ميادين السياسة والدبلوماسية والحضارة والفنون باعتبارها أستاذ للحضارة ونائبة سابقة في البرلمان المصري ومستشار ثقافي لمصر في إيطاليا والمدير الأسبق للأكاديمية المصرية للفنون بروما فكانت رسالة سلام متبادلة بين الشرق والغرب عبر القوى الناعمة.

الدكتورة جيهان زكى وزيرة للثقافة

وأوضح الدكتور محمد الكحلاوي، أن الوزيرة قد ساهمت في التواصل والتقارب الحضاري المرتكز على احترام الآخر والتأثير والتأثر ليتحقق التجانس بين كل البشر.



وتابع أنها من أبرز المدافعين عن صورة الثقافة المصرية والعربية والأفريقية في العالم والتى عايشتها وتدافع عنها ضد أي غزو فكرى يستهدف النيل من هذه الثقافة وقد شرف مجلس الآثاريين العرب باستضافتها في عدة ندوات بمقره بالشيخ زايد.



وأوضح الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير المكتب الإعلامي لمجلس الآثاريين العرب أن الدكتورة جيهان زكي تمتلك مؤهلات علمية أكاديمية وخبرة تؤهلها للوزارة، حيث حصلت على درجة الدكتوراه في علم المصريات من جامعة لوميير ليون بفرنسا، ومثّلت الحكومة المصرية في اتفاقية اليونسكو الخاصة بحماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي.