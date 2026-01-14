وزير السياحة والآثار يشهد حفل عيد الآثاريين المصريين.. صور

احتفلت وزارة السياحة والآثار اليوم بعيد الآثاريين، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، تكريما لدروهم الهام في حفظ آثار مصر.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد خالد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور أحمد غنيم رئيس مجلس إدارة المتحف المصري الكبير، والدكتور الطيب عباس رئيس المتحف القومي للحضارة المصرية.

عيد الآثاريين المصريين

ووعد وزير السياحة والآثار شريف فتحى،باستكمال المرحلة الثانية من الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للآثار، من خلال استحداث الإدارات الإشرافية اللازمة وفقاً لاحتياجات العمل ومتطلباته، وبما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق أعلى معدلات الحوكمة الإدارية.

يذكر أن يوافق الرابع عشر من يناير عيد الآثاريين، حيث تم تعيين أول آثاري مصري رئيسًا لمصلحة الآثار عام 1953، بعد عهود طويلة من إدارة الفرنسين وهو العالم مصطفى عامر ويحتفل به الآثاريون اليوم وصاحب فكرة الاحتفال هو العالم الكبير الدكتور زاهى حواس تقديرًا لقيمة حراس الحضارة ودورهم الكبير فى تعزيز الانتماء القومى.