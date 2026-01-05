قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تأهل منتخب مصر لربع نهائي أمم افرقيا ..فتحي سند :قلق وتوتر
بدأ العد التنازلي.. ما آخر موعد لتقديم طلبات شقق السكن البديل؟
منتخب مصر يهزم بنين بـ ثلاثية ويتأهل لدور الـ 8 بكأس أمم إفريقيا
محمد صلاح: كنا الأفضل أمام بنين وشرف لي أن أشارك الإنتصار مع زملائي
عالم أزهري: الزواج الثاني قد يصبح حراماً والإخفاء عن الزوجة إثم في هذه الحالات
تشكيل منتخب موزبيق لمواجهة نيجيريا في أمم إفريقيا
الزي الرسمي للسجن .. ماذا ارتدى مادورو خلال محاكمته في نيويورك؟
بعد هدف تقدم منتخب مصر على بنين.. رد فعل غير متوقع من تامر أمين على الهواء
إلغاء كارت الجوازات الورقي بالمطارات المصرية| نقلة نوعية في تجربة السفر.. خبير يعلق
من غير محصل ولا زحمة فروع.. طريقة تسجيل قراءة الغاز في دقيقة
طقس الثلاثاء| فرص لسقوط أمطار خفيفة في هذه المدن
هبة القدسي: مشهد محاكمة مادورو معقد للغاية.. وهذه هي التهم موجهة إليه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير السياحة والآثار: المتحف القومي للحضارة شهد زيادة الزيارات بنسبة 13%

المتحف القومي للحضارة المصرية
المتحف القومي للحضارة المصرية
محمد الاسكندرانى

ترأس شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وذلك بمقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الجديدة.

المتحف القومي للحضارة 

وقد استهل الوزير الاجتماع، بتقديم التهنئة للسادة أعضاء مجلس الإدارة والحضور بمناسبة العام الميلادي الجديد، معرباً عن تطلعه لأن يكون عاماً حافلاً بالخير والنجاح لمصر وشعبها.

وقام الدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، بتقديم عرض تقديمي عن أداء هيئة المتحف خلال الفترة الماضية، متضمناً أبرز الأنشطة التي شهدها المتحف والتي تنوعت بين تنظيم فعاليات ثقافية وأثرية، إلى جانب تنفيذ عدد من الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة، وذلك في إطار دور المتحف التوعوي والثقافي، وسعيه المستمر إلى تعزيز التواصل مع مختلف فئات المجتمع وتنمية القدرات البشرية للعاملين به.

كما تم عرض مؤشرات عن أعداد الزائرين والتذاكر المباعة خلال عام 2025، مع التركيز على أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، إلى جانب عرض الإيرادات المُحققة، حيث تم تحقيق معدلات نمو ملحوظة في أعداد الزائرين مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، خاصة في أعداد الزائرين الأجانب والتي شهدت نمو بنسبة 13% مقارنة بعام 2024.

وشهد الاجتماع أيضاً استعراض مشروع الميزانية الخاصة بهيئة المتحف لعام 2026/2027، إلى جانب عرض مقارنة لما حققه المتحف خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الحالي (من 1 يوليو 2025 حتى 31 ديسمبر 2025) بنظيرتها من العام المالي السابق (من 1 يوليو 2024 حتى 31 ديسمبر 2024).

ومن جانبه، أكد الوزير على أهمية المؤشرات والأرقام الرئيسية (Key Figures) التي تم عرضها ودورها في صياغة وتنفيذ الخطط التسويقية للمتحف، في ضوء ما حققه المتحف فعلياً من إيرادات ومؤشرات أداء خلال العام الماضي، مع ضرورة تحليل البيانات بشكل دقيق لقياس الأداء الفعلي وتحقيق المستهدفات المرجوة للمتحف.

وخلال الاجتماع، تم التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق، كما تم الموافقة على قبول بعض الإهداءات إلى هيئة المتحف ومن بينها الكتب المهداة إلى مكتبة المتحف من عدد من الجهات المختلفة، من بينها المجلس الأعلى للآثار، وذلك دعماً للمحتوى العلمي والبحثي للمكتبة، وإثراءً للرصيد المعرفي المتخصص في مجالات الحضارة والآثار والتراث.
 

المتحف القومي للحضارة المصرية متحف الحضارة وزير السياحة والآثار وزير السياحة اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

لقاء الخميسي

رد فعل صادم من لقاء الخميسي بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن أوسا

منتخب مصر

مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا

ترشيحاتنا

محمد إمام

بحب حسام حسن جداً.. محمد إمام يهنئ منتخب مصر بالفوز على بنين

محمد رمضان

محمد رمضان يستأنف حفل كأس العالم بإستاد القاهرة

كمال أبو رية

رمضان 2026.. انضمام الفنان كمال أبو رية لمسلسل "فخر الدلتا"

بالصور

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن.. وجبة لذيذة وسريعة للأطفال والعائلة

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن

بشكل وطعم احترافي.. طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون دقيق

بيتزا البطاطس
بيتزا البطاطس
بيتزا البطاطس

اكتشفوا السر وراء اختفاء أثر الحجامة في أيام قليلة

الحجامة
الحجامة
الحجامة

باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة

باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة
باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة
باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة

فيديو

السباح جون ماجد

إهمال أم قضاء وقدر؟ تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة السباح جون ماجد

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

ايمان الزيدي

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد