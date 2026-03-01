بدء مُحاكمة 5 متهمين بخلية داعش السيدة زينب .. بعد قليل

تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم محاكمة 5 متهمين، في القضية رقم 10066، جنايات السيدة زينب، بتهمة الانضمام لداعش.

تفاصيل القضية

وكشف أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 2023، وحتى 9 يناير من عام 2025، المتهم الأول تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتابع أمر الإحالة، المتهمون من الثاني وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين تهم الترويج بطريقة مباشرة وغير مباشرة لارتكاب جرائم إرهابية، واستخدام مواقع التواصل من بينها التلجرام لتبادل الرسائل فيما بينهم.