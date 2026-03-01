أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل أن صفارات الإنذار تدوي في القدس وتل أبيب وأسدود وعسقلان إثر رشقة صاروخية إيرانية.

أفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بمقتل قائد الحرس الثوري الإيراني، محمد باكبور، وكبير المسئولين الأمنيين علي شمخاني، في غارات جوية مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وشارك شمخاني في مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني. كما شغل باكبور منصبه منذ حرب الأيام الاثني عشر التي اندلعت العام الماضي بين إسرائيل وإيران.

وكان شمخاني، رئيس مجلس الدفاع الوطني الإيراني والمستشار المقرّب من علي خامنئي، قد أُصيب في تلك الحرب إثر محاولة اغتيال.

وكانت إسرائيل قد أعلنت في وقت سابق مقتل باكبور وشمخاني في غاراتها التي نُفذت يوم السبت.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه سيشن قريبًا «أعنف عملية هجومية» ضد إسرائيل والقواعد الأمريكية. وعقب الإعلان عن مقتل خامنئي، قال الحرس الثوري الإيراني إن الهجوم سيستهدف إسرائيل والقواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.

وجاء في بيان منسوب للحرس الثوري: «ستبدأ في أي لحظة من الآن العملية الهجومية الأكثر شراسة في تاريخ القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية».

ويُعد الحرس الثوري الإيراني أحد أكثر فروع القوات المسلحة الإيرانية نفوذًا، ويتمتع بتحالف وثيق مع قيم ومبادئ ثورة عام 1979.