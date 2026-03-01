جيش الاحتلال الإسرائيلي: سلاح الجو أحبط استعدادات لإطلاق صواريخ من إيران

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عن جيش الاحتلال الإسرائيلي،بأن سلاح الجو أحبط استعدادات لإطلاق صواريخ من إيران.

كما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل أن التلفزيون الإيراني أكد رسميا اغتيال القائد العام للحرس الثوري محمد باكبور.

أكد التلفزيون الإيراني صباح اليوم الأحد، استشهاد اللواء عبد الرحيم الموسوي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.

وفي نبأ عاجل أعلن التليفزيون الإيراني استشهاد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي.

وقال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: شهادة المرشد علي خامنئي ستکون منطلقاً لانتفاضة عظيمة ضد طغاة العالم.

وأفاد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: شهادة المرشد علي خامنئي ستکون منطلقا لانتفاضة عظيمة ضد طغاة العالم.

وأعلنت الحكومة الإيرانية: الحداد العام في البلاد لمدة 40 يومًا وتعطيل الدوائر الرسمية لمدة 7 أيام.

وأكدت وكالة أنباء فارس أن المرشد الإيراني استشهد في مكتبه وهو على رأس عمله خلال ساعات صباح السبت.

وقبلها أفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بمقتل ابنة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وزوج ابنته وحفيدته في غارات أمريكية إسرائيلية .

وأعلنت إسرائيل في وقت سابق من يوم السبت أنها استهدفت مجمع طهران الذي يضم المرشد الأعلى لإيران.