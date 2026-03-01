الحكومة العراقية تعلن الحداد 3 أيام بعد إعلان طهران استشهاد خامنئي

أعلنت الحكومة العراقية، الأحد، الحداد العام في عموم البلاد لمدة ثلاثة أيام، عقب إعلان إيران استشهاد مرشدها الأعلى علي خامنئي في هجمات أمريكية إسرائيلية.

وقال الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي في بيان رسمي إن قرار الحداد يأتي تضامنًا مع الشعب الإيراني في هذا الظرف الاستثنائي.

وفي طهران، بث التلفزيون الإيراني نبأ عاجلًا أكد فيه استشهاد المرشد علي خامنئي، مشيرًا إلى أنه قتل خلال هجوم استهدف مجمعًا في العاصمة.

كما أصدر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بيانًا اعتبر فيه أن مقتل خامنئي سيكون “منطلقًا لانتفاضة عظيمة ضد طغاة العالم”، وفق تعبيره.

من جهتها، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد العام لمدة أربعين يومًا، مع تعطيل الدوائر الرسمية لمدة سبعة أيام. وأفادت وكالة أنباء فارس بأن خامنئي قتل في مكتبه أثناء وجوده على رأس عمله صباح السبت.

وسبق ذلك تقارير لوسائل إعلام إيرانية رسمية تحدثت عن مقتل ابنة المرشد وزوج ابنته وحفيدته في غارات وُصفت بأنها أميركية إسرائيلية.

وكانت إسرائيل قد أعلنت في وقت سابق من السبت أنها استهدفت مجمعًا في طهران يضم مقر المرشد الأعلى، في تصعيد خطير ينذر بتداعيات إقليمية واسعة.