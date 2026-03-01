الجيش الإسرائيلي يستدعى 20 ألف جندي احتياط بعد تصاعد الهجمات الإيرانية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن استدعاء نحو 20 ألف جندي احتياط لتعزيز قدراته، وسط تصاعد الهجمات الإيرانية رداً على العمليات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة.

وقالت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية بالجيش إن الجنود الاحتياطيين انضموا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى القوات النظامية والاحتياطية المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد، لتعزيز الجهوزية الأمنية والتصدي لأي تهديدات محتملة.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميًا اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في هجوم استهدف مكتبه في طهران.

وجاء في بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي: "تولى خامنئي قيادة النظام الإرهابي الإيراني منذ عام 1989، وقاد فكرًا متطرفًا ضد دولة إسرائيل والغرب بأسره، وكان مسؤولًا مسؤولية مباشرة عن القمع العنيف للمواطنين الإيرانيين لسنوات عديدة. لقد كان هو العقل المدبر لخطة تدمير دولة إسرائيل".