تجديد حبس المتهمة بقتل عروس بورسعيد 15 يوما على ذمة التحقيق
موعد مباراة آرسنال ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
الذهب يرتفع 700 جنيه لعيار 21 مع تصاعد توترات المواجهة الأمريكية–الإيرانية
في ظل حرب إسرائيل وإيران.. السياحة تطلق تنبيها عاجلا لحجوزات طيران العمرة
جمبلاط: جذب الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي من أولويات الإنتاج الحربي
الحكومة: جارٍ اتخاذ إجراءات نقل 40 شركة إلى الصندوق السيادي.. ودمج 7 هيئات اقتصادية
وزير الكهرباء يوجه برفع درجة الاستعداد لتأمين الشبكة الموحدة
الصين تستنكر الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتدعو إلى وقف فوري للعمل العسكري
بمناسبة عيد الفطر.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقي الإعانة الشهرية.. اليوم
وزير الكهرباء يطمئن المصريين: الشبكة قوية ووحدات التوليد تعمل بالوقود المكافئ
استهداف ناقلة نفط قبالة سواحل عمان وإصابة أربعة من طاقمها
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميدو يحفز جماهير الزمالك قبل مواجهة بيراميدز: انتظروا ملحمة اليوم

ميدو
ميدو
منار نور

وجه احمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق رسالة الي جماهير الزمالك قبل لساعات من لقاء بيراميدز ببطولة الدوري الممتاز.

وكتب ميدو من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" اليوم انتظروا في ملعب ⁧‫#الدفاع_الجوي‬⁩ أفضل جمهور في ⁧‫#مصر‬⁩ جمهور لا يحركه إلا شغفه لا يحتاج لأبواق إعلامية ليدعم فريقه من المدرج جمهور يحترم فريقه طالما شعر ان لاعبوه قاتلوا في الملعب ولم يبخلوا بشئ من أجل الفوز بغض النظر عن النتيجة جمهور يحترم منافسيه ويقدرهم بعد المباراة إذا رأى انهم يستحقوا الفوز جمهور بيفهم كورة وعارف معنى الرياضة الحقيقي انتظروا اليوم ملحمة جمهور ⁧‫#الزمالك‬⁩ ⁧‫#بيراميدز_الزمالك‬⁩ ⁧‫#الدوري_المصري.


يستضيف فريق بيراميدز منافسه الزمالك اليوم على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ميدو الزمالك الاهلي بيراميدز

