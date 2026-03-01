ميدو يحفز جماهير الزمالك قبل مواجهة بيراميدز: انتظروا ملحمة اليوم

وجه احمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق رسالة الي جماهير الزمالك قبل لساعات من لقاء بيراميدز ببطولة الدوري الممتاز.

وكتب ميدو من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" اليوم انتظروا في ملعب ⁧‫#الدفاع_الجوي‬⁩ أفضل جمهور في ⁧‫#مصر‬⁩ جمهور لا يحركه إلا شغفه لا يحتاج لأبواق إعلامية ليدعم فريقه من المدرج جمهور يحترم فريقه طالما شعر ان لاعبوه قاتلوا في الملعب ولم يبخلوا بشئ من أجل الفوز بغض النظر عن النتيجة جمهور يحترم منافسيه ويقدرهم بعد المباراة إذا رأى انهم يستحقوا الفوز جمهور بيفهم كورة وعارف معنى الرياضة الحقيقي انتظروا اليوم ملحمة جمهور ⁧‫#الزمالك‬⁩ ⁧‫#بيراميدز_الزمالك‬⁩ ⁧‫#الدوري_المصري.



يستضيف فريق بيراميدز منافسه الزمالك اليوم على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.