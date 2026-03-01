تجديد حبس المتهمة بقتل عروس بورسعيد 15 يوما على ذمة التحقيق

قررت جهات التحقيق تجديد حبس المتهمة دعاء، زوجة شقيق خطيب المجني عليها فاطمة خليل عروس بورسعيد، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية اتهامها بقتل المجني عليها داخل شقة سكنية بمنطقة الجنوب.



تجديد حبس المتهمة بقتل عروس بورسعيد 15 يومًا على ذمة التحقيق

وكانت التحقيقات قد كشفت نشوب خلاف بين المجني عليها والمتهمة بسبب أمور تتعلق بالشقة الزوجية، تطور إلى مشادة كلامية، دفعت خلالها المتهمة المجني عليها، فسقطت أرضًا وارتطمت بقوة، فقامت المتهمة بانهاء حياتها، وفق ما ورد بالتحقيقات.

واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال الشهود، كما واجهت المتهمة بما أسفرت عنه التحريات الأولية، وقررت استمرار حبسها 15 يومًا على ذمة استكمال التحقيقات، مع استمرار فحص ملابسات الواقعة والتقارير الفنية الخاصة بسبب الوفاة.



يُذكر أن جهات التحقيق كانت قد أخلت سبيل باقي أفراد أسرة الخطيب، ومن بينهم الخطيب محمود وابنة شقيقته شهد، بعد ثبوت عدم تورطهم في الواقعة.