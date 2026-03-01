قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أعيد التشهد الأخير مرة أخرى لإزالة الشك.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
«وللنساء نصيب» يكشف عن تفاصيل حياة السيدة «صفية بنت حيي بن أخطب» رضي الله عنها | فيديو
4 قتلى ونحو 20 مصابا.. صاروخ إيراني يصيب ملجأ إسرائيليا بشكل مباشر ببيت شيمش
لاريجاني: سنقصف القواعد التي تستهدف بلادنا في المنطقة ونعتبرها أراضي أمريكية
الحكومة: التعليم والصحة يحتلان أولوية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
برنامج وللنساء نصيب يستعرض قصة السيدة صفية بنت حيي رضي الله عنها
مجلس الدوما الروسي: الوضع في الشرق الأوسط قد يفضي إلى حرب عالمية ثالثة
السعودية تستدعي السفير الإيراني على خلفية الاعتداءات الإيرانية على المملكة ودول شقيقة
برلماني: تعزيز التصنيع المحلي والصادرات ركيزة لدعم الاقتصاد وخلق فرص عمل
«أوبك بلس» تقرّر زيادة الإنتاج بواقع 206 آلاف برميل يوميًا في أبريل
الأردن: مخزون السلع الأساسية آمن والأسواق مستقرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الحكومة: التعليم والصحة يحتلان أولوية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

مدبولي
مدبولي
كتب محمود مطاوع

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لاستعراض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم 2026/2027، وذلك بحضور عدد من مسئولي الوزارة.

وأشار رئيس الوزراء في مستهل اللقاء، إلى سعى الحكومة المستمر لتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال مختلف القطاعات الحيوية، وخاصة في قطاعي الصحة والتعليم، وذلك من خلال مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، مؤكداً الاستمرار في تطبيق سياسة ملكية الدولة التي تستهدف زيادة حجم مشاركة القطاع الخاص في العديد من الأنشطة والمجالات الاقتصادية، اعتماداً على الدور المحوري لهذا القطاع في تحقيق المزيد من الأهداف الاقتصادية والتنموية. 

وخلال اللقاء، قال الدكتور أحمد رستم إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 ترتكز محاورها على ما تضمنته رؤية مصر 2030، والسردية الوطنية للتنمية الشاملة "السياسات الداعمة للنمو والتشغيل"، وكذا برامج عمل الحكومة (24/2025-26/2027)، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، من أهداف اقتصادية واجتماعية.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة في تشكيلها الجديد، وما يتضمن ذلك من ضرورة التركيز على تحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية في قطاعات الإنتاج، والطاقة، والأمن الغذائي، والمجتمع وبناء الإنسان، هذا إلى جانب العمل على تحسين الوضع الاقتصادي، وذلك بما يضمن تحسين مستوى جودة حياة المواطنين ومستوى الخدمات المقدمة لهم من مختلف القطاعات التنموية والخدمية.

وأضاف وزير التخطيط أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 تستهدف مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المجال والأنشطة الاقتصادية، ودخول مجالات جديدة لدعم الاقتصاد، خاصة فيما يتعلق بمجالات التكنولوجيا والتقنية، والمعادن النادرة والصناعات المرتبطة بها، مع التأكيد على أهمية دعم وتشجيع الابتكارات وتمويل ابحاثها وتطبيقاتها.

ونوه إلى أنها تستهدف أيضاً زيادة معدلات النمو في مختلف القطاعات، خاصة قطاعات الموانئ، واللوجستيات، والصناعة، والزراعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاستثمار.

ولفت الدكتور أحمد رستم إلى أن قطاعي التعليم والصحة يحتلان أولوية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وذلك من خلال العمل على إتاحة المزيد من الخدمات الصحية لمختلف المواطنين وتيسير حصولهم على العلاج اللازم لهم، من خلال الإسراع بتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل ودراسة مشاركة وتعاون بعض شركات التأمين في تنفيذها بمختلف المحافظات، هذا إلى جانب السعي للارتقاء المستدام بمنظومة التعليم من جميع جوانبها، مع التأكيد على أن المواطن هو الأولوية الأولى على أجندة عمل مختلف الجهات الحكومية، وصولا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له من مختلف القطاعات.

فى السياق ذاته، ذكر وزير التخطيط أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، منحت مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أولوية كبيرة، سعياً لسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات هذه المبادرة، ودخولها الخدمة، وهو الذي من شأنه ان يكون له دور في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القري المستهدفة.

وأكد وزير التخطيط أهمية المتابعة المستمرة لمختلف ما تتضمنه خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 من مشروعات ومستهدفات على أرض الواقع، وتقييم ما يتم تطبيقه وتنفيذه، وصولا لتحقيق مختلف مستهدفات الخطة، والتعامل مع التحديات التي من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ والتطبيق.

وعن الضوابط الجديدة لحوكمة الاستثمارات العامة، أشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنها تتضمن اعتماد مؤشرات مكملة لقياس الأداء والتنفيذ على مستوى المشروع لمختلف جهات الاسناد (متابعة – تقييم- اتاحة)، وكذا التوجه لحوكمة ومأسسة الصرف من خلال التكامل والربط مع وزارتي المالية والتخطيط وبنك الاستثمار القومي، وذلك بما يضمن فاعلية الانفاق الاستثماري والتشغيلي، وبما يتوافق مع موازنة البرنامج والأداء.

وأضاف الدكتور أحمد رستم أن ضوابط الحوكمة تتضمن أيضاً تدريب مختلف القائمين على منظومة الخطة الاستثمارية في جهات الاسناد، وذلك بما يضمن دقة البيانات والإدخال، وحوكمة الإنفاق والاستيعاب الكامل لبعض المؤشرات التكميلية، هذا إلى جانب حوكمة عملية إجراء المناقلات على المنظومة الإلكترونية للخطة الاستثمارية، والتأكيد على عدم البدء في أي مشروع جديد يقع في نطاق الأنشطة التي يجب أن تتخارج منها الدولة، ومن أهمها الصناعات التحويلية، تنفيذاً لسياسة ملكية الدولة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص.

كما تتضمن الضوابط التأكيد على أهمية التنسيق مع وزارة المالية للربط بين المشروعات الاستثمارية الجارية والمستهدف تنفيذها مع مخصصات التشغيل والصيانة، وذلك بما يضمن تعظيم كفاءة الانفاق، هذا فضلا عن حوكمة البروتوكولات التي يتم توقيعها لتنفيذ بعض المشروعات اتساقا مع مبدأ حوكمة الاستثمارات العامة والتكوين الرأسمالي للأصول التي يتم تنفيذها.

ولفت الوزير إلى أن الضوابط الجديدة لحوكمة الاستثمارات العامة تتضمن تطوير المعادلة التمويلية كأداة كمية تهدف إلى توزيع عادل للاستثمارات الحكومية بين المحافظات والمراكز، وذلك بناءً على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تعكس احتياجات كل محافظة ومستوى تنميتها، هذا إلى جانب التأكيد على أهمية التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والبيئة فيما يتعلق بالإنفاق بالمحافظات، لضمان تعظيم الاستفادة من كافة التمويلات في مشروعات فعلية مع تطبيق حوافز الأداء والتنفيذ بصوره المختلفة على مستوى المحافظات.

فى السياق ذاته، تناول الدكتور أحمد رستم المدى الزمني لإجراءات وضوابط حوكمة الاستثمارات العامة، وما يتعلق بتطبيق قواعد حوكمة الإنفاق على المشروعات الجديدة، وفقا لإطار تحليل المخاطر.

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اللقاء، عدداً من التقديرات والمؤشرات الكلية لخطة العام المالي 2026/2027، والخطة متوسطة المدي، فيما يتعلق بتطور معدلات النمو الاقتصادية، وكذا تطور الاستثمارات العامة.

كما تناول الوزير تقديرات الاستثمارات الحكومية لخطة العام المالي 2026/2027، في قطاعات البنية الأساسية، والتنمية البشرية، والتخطيط الإقليمي، وكذا ما يتعلق بالإسراع في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

ملامح خطة التنمية الاقتصادية خطة التنمية الاقتصادية واجتماعية حياة كريمة التأمين الصحي الشامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاجرة اداري الاهلي وزد

8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل

سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

عاجل | التلفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي

عاجل | التليفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني علي خامنئي.. وإعلان الحداد 40 يومًا

طقس اليوم

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق

الذهب

الملاذ الآمن لا يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الذهب بعد قرار المحكمة الأمريكية

خامنئي

«صمت وأكاذيب ونفي» .. أحمد موسى يتساءل: ليه كل هذا التأخير في إعلان وفاة خامنئي؟

احمد شوبير

غياب العدالة .. تعليق غير مُتوقع من أحمد شوبير بعد تعثر الأهلي أمام زد

ليلي عبد اللطيف

حقيقة إلغاء الدراسة في 2026 بعد توقعات ليلى عبد اللطيف وإغلاق مدارس إيران

ترشيحاتنا

نصائح للمحافظة على السيارة وزيادة عمرها

منها فحص السوائل.. نصائح للمحافظة على السيارة وزيادة عمرها الافتراضي

هيونداي اكسنت RB ام سوزوكى سويفت ديزاير

تختار إيه .. هيونداي اكسنت RB أم سوزوكى سويفت ديزاير 2026؟

ام جى جى تى موديل 2026

مواصفات إم جي جي تي 2026 الجديدة

بالصور

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

شحن الكهرباء بسرعة البنزين .. BYD تطلق تطبيق Flash Charging للشحن السريع

Flash Charging
Flash Charging
Flash Charging

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد