عماد رشاد:محمد إمام نسخة من ابوه نفس ضحكته ونظراته وأفعاله

قال الفنان عماد رشاد إنه عمل مع محمد إمام واصفًا شخصيته بأنها جميلة جدًا، مشيرًا إلى أنه يهتم بأدق التفاصيل أثناء التصوير.

وأضاف خلال برنامح إحنا لبعض مع الإعلامية نهال طايل:"لو لاقي في لبسك حاجة مش مظبوطة، يوقف المشهد ويعدلك هدومك عشان تظهر في أجمل صورة".

تشابه مع عادل إمام

أكد عماد أن محمد إمام يحمل كثير من صفات والده الفنان الكبير عادل إمام، سواء في ضحكته، أو كلامه، أو طريقة نظره وبصاته، قائلاً:"ضحكته وزيه زي عادل إمام، وكلامه وبصاته كلها تذكرني بوالده".

إنسان طيب و ذوق

وأشار رشاد إلى أن محمد إمام شخص جميل جدًا وطيب وذو ذوق راقي، مما جعل العمل معه تجربة مميزة ومريحة لجميع فريق العمل.