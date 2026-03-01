عماد رشاد يتحدث عن تجربته مع محمد إمام: «إنسان طيب وذوق زي والده»

قال الفنان عماد رشاد إنه شارك مع الفنان محمد عادل إمام في مسلسل الكينج، الذي يعرض حاليا ضمن الموسم الدرامي لرمضان 2026، ووصف شخصيته بأنها جميلة جدًا، مشيرًا إلى أنه يهتم بأدق التفاصيل أثناء التصوير.

الفنان عماد رشاد عن عادل إمام

وأضاف عماد رشاد خلال برنامج إحنا لبعض مع الإعلامية نهال طايل: "ولو لاقي في لبسك حاجة مش مظبوطة، يوقف المشهد ويعدلك هدومك عشان تظهر في أجمل صورة".

التشابه مع عادل إمام

وأوضح عماد أن محمد إمام يحمل كثير من صفات والده الفنان الكبير عادل إمام، سواء في الضحكة أو الكلام أو طريقة النظر، قائلاً:"ضحكته زي عادل إمام، وكلامه وبصاته كلها تذكرني بوالده".

تقدير واحترام

واختتم عماد حديثه بالإشادة بمحبة محمد إمام للناس وحسن خلقه، مؤكداً أنه شخص جميل جدًا وطيب وصاحب ذوق راقي، مما جعل العمل معه تجربة مميزة.