هدى الأتربي: بعد قنبلة الجيل رحبوا معي بنؤة الجيل

كشفت الفنانة هدى الأتربي عن فيديو جديد من كواليس مسلسل مناعة الذي تخوض به السباق الرمضاني لعام 2026 أمام النجمة هند صبري.

ونشرت الأتربي الفيديو الذي يجمع "نؤة" الشخصية التي تقدمها هدى الأتربي مع "منعم" الذي يجسده الفنان كريم قاسم أثناء رقصهم في أحد الديسكوهات بعد إعلان زواجهما ضمن أحداث المسلسل

وكعادتها داعبت هدى جمهورها ونشرت مجموعة جديدة من الصور لشخصية نؤة وكتبت عليها "بعد قنبلة الجيل رحبوا معايا بنؤة الجيل" على غرار اللقب الذي أعطاها الجمهور إياه بعد نجاح مسلسل العتاولة بسبب الفرق الكبير بين الشخصيتين.

قصة مسلسل مناعة

تدور أحداث العمل في إطار شعبي داخل حي الباطنية، مع العودة إلى حقبتي السبعينيات والثمانينيات، حيث تجسد هند صبري شخصية امرأة تتحول من زوجة مغلوبة على أمرها، بعد مقتل زوجها في تجارة الممنوعات، إلى سيدة قوية تواجه الصعاب لحماية أسرتها. ويتناول المسلسل عالم المخدرات والصراعات الاجتماعية، مسلطًا الضوء على مفهوم المناعة النفسية، في مواجهة القسوة.

أبطال العمل

يشارك في بطولة المسلسل كل من رياض الخولي، خالد سليم، مها نصار، أحمد الشامي، عماد صفوت، ميمي جمال، إلى جانب عدد من الفنانين وضيوف الشرف، المسلسل من تأليف عمرو الدالي، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج المتحدة ستوديوز.