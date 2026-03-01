دقائق دولية مجانية للمشتركين للاطمئنان على ذويهم بالدول العربية

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات توجيهاته لشركات المحمول العاملة في السوق المصري بمنح دقائق دولية مجانية للمشتركين، وذلك لبعض الدول العربية الشقيقة، حيث تقرر منح كل مشترك خمس دقائق دولية مجانية تُستخدم للاتصال بكلٍ من: المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية.

يأتي ذلك في إطار حرص الجهاز على تمكين المواطنين من الاطمئنان على ذويهم بالخارج وتعزيز التواصل المستمر معهم في ظل الظروف الراهنة، وذلك بالدول التي تمر بظروف دقيقة نتيجة الأحداث الجارية.

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان أصدره اليوم، استمرار متابعته لتطورات الأوضاع الإقليمية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تنظيمية بالتنسيق مع شركات المحمول، بما يضمن دعم المواطنين وتيسير حصولهم على خدمات اتصالات فعّالة وآمنة.

وختم جهاز الاتصالات، بيانه قائلا: حفظ الله مصر والمنطقة العربية، وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار.