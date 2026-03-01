قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دونالد ترامب: دمرنا وأغرقنا 9 سفن تابعة للبحرية الإيرانية
الحرس الثوري: 560 قتي.لا وجريحا من العسكريين الأميركيين في الضربات الإيرانية
خصم 50% على رسوم ترخيص المحلات بتلك الفترة
ضربته بالروسية.. يارا السكري تنهال بالضرب على رامز جلال
صلاة العشاء والتراويح في الجامع الأزهر ليلة 12 من شهر رمضان | بث مباشر
ترامب: القيادة الجديدة في إيران تريد التحدث لذلك سأتحدث معهم
ترامب: القيادة الجديدة في إيران ترغب في الحوار ووافقت على ذلك
نيس يسقط أمام باريس في الدوري الفرنسي
توتنهام يخسر بثنائية من فولهام في الدوري الإنجليزي
جدول حجز قطارات عيد الفطر 2026.. تفاصيل
غرق منصة بترول بخليج السويس بعد اصطدام مركب رمسيس بها
عقب التعادل مع زد.. مواعيد مباريات الاهلي المتبقية في شهر رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خصم 50% على رسوم ترخيص المحلات بتلك الفترة

خصم 50% علي رسوم ترخيص المحلات بتلك الفترة
خصم 50% علي رسوم ترخيص المحلات بتلك الفترة
محمد غالي

في إطار جهود الدولة لتعزيز الانضباط بالسوق وتنظيم الأنشطة التجارية، تكثف الجهات المعنية حملاتها لمتابعة التزام المحال العامة باشتراطات الترخيص وفقا للقانون.

اخر موعد للحصول على خصم رسوم ترخيص المحلات بنسبة 50%
 

وتواصل وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية في المحافظات متابعة تنفيذ حملة موسعة لتطبيق أحكام قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وذلك لضبط أوضاع الأنشطة التجارية غير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأطلقت عدة محافظات، في مقدمتها محافظة القاهرة، تحذيرات رسمية لأصحاب المحال غير المرخصة بضرورة البدء الفوري في إجراءات التقنين، خاصة في ظل التيسيرات الحالية التي تتضمن تخفيضات تصل إلى 50% من رسوم الترخيص حتى منتصف يونيو المقبل، بما يمنح فرصة حقيقية لتوفيق الأوضاع قبل تطبيق العقوبات.

إجراءات رادعة بحق المخالفين

أكدت الأجهزة التنفيذية أن العقوبات المنصوص عليها في القانون لا تقتصر على الغلق الإداري فقط، بل تشمل حزمة من الإجراءات الرادعة لضمان الالتزام، من بينها:

قطع المرافق عن المنشأة المخالفة، بما يشمل الكهرباء والمياه والغاز.
فرض غرامة مالية تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 50 ألف جنيه.
في حال تكرار المخالفة، قد تصل العقوبة إلى الحبس مدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة، أو الجمع بين الحبس والغرامة.
إلزام صاحب المحل بسداد المصروفات الإدارية المترتبة على إجراءات الغلق ورفع الإشغالات.

تغيير النشاط ومكاتب الاعتماد

يحظر القانون تغيير نشاط المحل دون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة، ويُعد ذلك بمثابة تشغيل منشأة دون ترخيص، بما يستوجب تطبيق العقوبات ذاتها.

كما شدد على تنظيم عمل مكاتب الاعتماد، ونص على توقيع غرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه على كل من يزاول هذا النشاط دون ترخيص رسمي.

دعوة عاجلة لتوفيق الأوضاع

تأتي هذه الإجراءات في إطار توجه الدولة نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وتبسيط إجراءات الترخيص من خلال مراكز إصدار التراخيص الموحدة بالمحافظات.

وتهيب الجهات المختصة بأصحاب المحال التجارية سرعة التوجه إلى مراكز التراخيص المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، تفاديًا للتعرض للمساءلة أو الإغلاق الإداري المفاجئ.
 

وزارة التنمية المحلية اشتراطات الترخيص خصم 50 علي رسوم ترخيص المحلات بتلك الفترة رسوم ترخيص المحلات ترخيص المحلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

قفزة في أسعار الدولار في البنوك.. وهذا ما حدث في منتصف التعاملات

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

الذهب

الملاذ الآمن لا يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الذهب بعد قرار المحكمة الأمريكية

ليلي عبد اللطيف

حقيقة إلغاء الدراسة في 2026 بعد توقعات ليلى عبد اللطيف وإغلاق مدارس إيران

عمرة رمضان

في ظل حرب إسرائيل وإيران.. السياحة تطلق تنبيها عاجلا لحجوزات طيران العمرة

سمير فرج

سمير فرج : إيران لم تتعلم من أخطاء الحرب الأولى.. فيديو

خامنئي

نهاية خامنئي و40 من جنرالاته.. كيف رصدت المخابرات الإسرائيلية موعد اجتماع المرشد الأعلى السري؟

الاهلي

بفعل فاعل .. لاعب الزمالك السابق يسخر من تعادل الأهلي أمام زد

ترشيحاتنا

نيقولا معوض

نيقولا معوض: التعليقات السلبية جزء من ضريبة الشهرة

ايران

دراسات الشرق الأوسط: المنطقة على حافة انفجار إقليمي بعد التصعيد الإسرائيلي– الأمريكي ضد إيران

الفنان نيقولا معوض

نيقولا معوض: كنت ضائعا في الإلحاد ورجعت لديني بعد تجربة صعبة

بالصور

مسلسل الكينج الحلقة 12.. حفل زفاف محمد عادل إمام وميرنا جميل يتحول إلى عزاء

محمد عادل إمام وميرنا جميل
محمد عادل إمام وميرنا جميل
محمد عادل إمام وميرنا جميل

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي
وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي
وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

فيديو

وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

مي عز الدين في العناية المركزة

مي عز الدين في العناية المركزة وزوجها أحمد تيمور يطلب الدعاء لها

سر الهجوم نهارًا

سر شن الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران نهارًا

رضا البحراوي

رسالة حب تعيده للساحة الفنية.. البحراوي يكسر قرار الاعتزال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد