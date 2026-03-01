طارق السيد يدعم لاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز: يارب انصر الأبطال

وجه طارق السيد نجم الكرة المصرية السابق رسالة تخفيزية الي لاعبي الزمالك قبل لقاء بيراميدز، والمقرر لها مساء اليوم الأحد، في قمة منافسات الدوري الممتاز

وكتب طارق السيد لاعب الزمالك السابق عبر حسابه علي فيسبوك "انصر يارب الأبطال "

مباراة الزمالك وبيراميدز

ويحل الزمالك ضيفًا على بيراميدز، في التاسعة والنصف مساء اليوم، في إطار مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 37 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة، حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 4 مباريات وتلقى هزيمتين، فيما سجل لاعبوه 30 هدفا وسكنت شباكه 12 هدفًا.

ويأتي بيراميدز في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، برصيد 37 نقطة، جمعهم من 11 انتصار و4 تعادلات وسقط بالخسارة في مباراتين، وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفًا.