بالتفاصيل.. عمرو دياب يكتسح إعلانات رمضان ويتجاوز الـ2 مليار مشاهدة بـ"نقصاك القعدة"

يواصل النجم الكبير عمرو دياب كتابة فصل جديد من أرقام النجاح القياسية، بعدما تخطى إعلانه الرمضاني الذي تضمن أغنية “ناقصاك القعدة”، حاجز الـ2 مليار مشاهدة عبر مختلف المنصات الرقمية، في إنجاز غير مسبوق خلال الموسم الحالي.

ووفقًا للأرقام المحدثة، حقق الإعلان عبر فيسبوك 434 مليون مشاهدة، بينما سجل على تيك توك 650.4 مليون مشاهدة، ووصلت مشاهداته عبر إنستجرام إلى 605 ملايين مشاهدة، فيما بلغت مشاهداته على يوتيوب 239 مليون مشاهدة، ليصل إجمالي المشاهدات إلى مليارين و000.1 مليون مشاهدة (2,000.1 مليار).

الرقم الضخم يعكس حالة الزخم الاستثنائية التي صاحبت الإعلان منذ اللحظة الأولى لطرحه، ويؤكد استمرار عمرو دياب في صدارة سباق إعلانات رمضان من حيث الانتشار والتفاعل الجماهيري، مدعومًا بحضور عائلي لافت مع أبنائه لاقى صدى واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الإعلان قد تصدر قائمة الأكثر تداولًا على منصة “إكس” فور طرحه في الأيام الأولى من شهر رمضان، ليجمع بين الأرقام القياسية والتريند الجماهيري في آن واحد.

أغنية “ناقصاك القعدة” جاءت بتوقيع الشاعر تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أسامة الهندي، وميكساج وماستر أمير محروس، بينما أخرج الإعلان عمر المهندس.

بهذا الإنجاز الجديد، يؤكد عمرو دياب أنه الرقم الأصعب في معادلة الإعلانات الرمضانية، جامعًا بين التأثير الفني والقوة الرقمية في موسم تتزايد فيه المنافسة عامًا بعد عام.