قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رغم تصاعد الضربات العسكرية.. عودة الهدوء لسوق الذهب المحلي بختام تعاملات الأحد
أحمد موسى: غلق مضيق هرمز يهدد التجارة العالمية.. ومصر مستعدة لمواجهة تداعيات الحرب
تبكير صرف مرتبات مارس 2026 في مصر .. اعرف هتقبض امته قبل العيد
القبض على صاحبات فيديو السخرية من سلوكيات السيدات في الصلاة
الأرصاد تحذر من طقس الإثنين.. أمطار تمتد للقاهرة واضطراب ملاحي مع استمرار موجة الصقيع
الاتحاد الإيراني يكشف موقفه من المشاركة في كأس العالم 2026
الحرس الثوري الإيراني: 40 قتيلا و60 جريحا إسرائيليا في حيفا
المصري يتقدم بهدفين أمام إنبي في الشوط الأول بالدوري
أحمد موسى: الرئيس السيسي يقود الدولة بحكمة في زمن الأزمات.. ومصر عصية على أي تهديد
قيمة زكاة الفطر وآخر موعد لإخراجها.. الإفتاء تحدد
نتيجة الأوضاع الراهنة.. الزراعة تكشف حقيقة توقف حركة الصادرات المصرية
أحمد موسى: مصر جاهزة لمواجهة أي أزمة بفضل التخطيط الجيد للرئيس السيسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بالتفاصيل.. عمرو دياب يكتسح إعلانات رمضان ويتجاوز الـ2 مليار مشاهدة بـ"نقصاك القعدة"

عمرو دياب
عمرو دياب
تقى الجيزاوي

يواصل النجم الكبير عمرو دياب كتابة فصل جديد من أرقام النجاح القياسية، بعدما تخطى إعلانه الرمضاني الذي تضمن أغنية “ناقصاك القعدة”، حاجز الـ2 مليار مشاهدة عبر مختلف المنصات الرقمية، في إنجاز غير مسبوق خلال الموسم الحالي.

ووفقًا للأرقام المحدثة، حقق الإعلان عبر فيسبوك 434 مليون مشاهدة، بينما سجل على تيك توك 650.4 مليون مشاهدة، ووصلت مشاهداته عبر إنستجرام إلى 605 ملايين مشاهدة، فيما بلغت مشاهداته على يوتيوب 239 مليون مشاهدة، ليصل إجمالي المشاهدات إلى مليارين و000.1 مليون مشاهدة (2,000.1 مليار).

الرقم الضخم يعكس حالة الزخم الاستثنائية التي صاحبت الإعلان منذ اللحظة الأولى لطرحه، ويؤكد استمرار عمرو دياب في صدارة سباق إعلانات رمضان من حيث الانتشار والتفاعل الجماهيري، مدعومًا بحضور عائلي لافت مع أبنائه لاقى صدى واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الإعلان قد تصدر قائمة الأكثر تداولًا على منصة “إكس” فور طرحه في الأيام الأولى من شهر رمضان، ليجمع بين الأرقام القياسية والتريند الجماهيري في آن واحد.

أغنية “ناقصاك القعدة” جاءت بتوقيع الشاعر تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أسامة الهندي، وميكساج وماستر أمير محروس، بينما أخرج الإعلان عمر المهندس.

بهذا الإنجاز الجديد، يؤكد عمرو دياب أنه الرقم الأصعب في معادلة الإعلانات الرمضانية، جامعًا بين التأثير الفني والقوة الرقمية في موسم تتزايد فيه المنافسة عامًا بعد عام.

عمرو دياب أغنية “ناقصاك القعدة” اعلانات رمضان 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

قفزة في أسعار الدولار في البنوك.. وهذا ما حدث في منتصف التعاملات

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية

رسالة منحة التموين 800 جنيه.. كل ما يجب أن تعرفه وطرق الاستعلام

عمرة رمضان

في ظل حرب إسرائيل وإيران.. السياحة تطلق تنبيها عاجلا لحجوزات طيران العمرة

خامنئي

نهاية خامنئي و40 من جنرالاته.. كيف رصدت المخابرات الإسرائيلية موعد اجتماع المرشد الأعلى السري؟

سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1مارس 2026

أرشيفية

إغلاق مضيق هرمز يقفز بأسعار النفط.. ما حجم التأثير المحتمل على الاقتصاد المصري؟

ذهب

تجاوز الـ 60 ألفا.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

احمد فهمى وياسمين رئيس

إشادات جماهيرية واسعة بالحلقة 11 من «اسأل روحك»

روجينا

مسلسل حد أقصى الحلقة 12 .. روجينا تكتشف المتسبب فى خطف شقيقتها بسنت أبو باشا

عمرو سعد

بلاغ كيدي يعيد عمرو سعد إلى السجن في إفراج

بالصور

إنجي كيوان تلفت الأنظار في مسلسل «وننسى اللى كان» أمام ياسمين عبد العزيز

انجي كيوان
انجي كيوان
انجي كيوان

نائبة محافظ الشرقية تشهد احتفالية الذكرى الثامنة لإفتتاح متحف تل بسطا بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

لضبط المنظومة المرورية.. لجان تفتيشية مفاجئة لضبط المخالفين بالشرقية

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

مسلسل الكينج الحلقة 12.. حفل زفاف محمد عادل إمام وميرنا جميل يتحول إلى عزاء

محمد عادل إمام وميرنا جميل
محمد عادل إمام وميرنا جميل
محمد عادل إمام وميرنا جميل

فيديو

وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

مي عز الدين في العناية المركزة

مي عز الدين في العناية المركزة وزوجها أحمد تيمور يطلب الدعاء لها

سر الهجوم نهارًا

سر شن الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران نهارًا

رضا البحراوي

رسالة حب تعيده للساحة الفنية.. البحراوي يكسر قرار الاعتزال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد