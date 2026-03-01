أحمد موسى: مؤسسات الدولة تحمي الوطن.. ومصر آمنة رغم التحديات

قال الإعلامي أحمد موسى ، إن أطياف الشعب المصري المتعددة حضرت اليوم حفل إفطار القوات المسلحة السنوي، الذي شرفه الرئيس السيسي ورجال الإعلام والاقتصاد والسياسة والدين.

إفطار القوات المسلحة

وتابع أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» قائلا: «لدينا قائد ربنا يحفظه ويحميه.. الرئيس السيسي أكد وقال اليوم «مصر محدش بفضل الله يقدر يقرب لها».

وأضاف أحمد موسى: «هذا الرجل يدير الدولة في وقت عصيب بحكمة وتفرد وتميز وحكمة في العلاقات مع العالم أجمع، والذي استطاع أن يجعل هذا الوطن آمن ومستقر برغم ما يحدث في العالم من حولنا، من ضربات وصواريخ ومسيرات ودبابات وغيرها».

حماية مقدرات الأمن

واختتم أحمد موسى: «هذا الرجل الرئيس السيسي استطاع مع مؤسسات الدولة والقوات المسلحة والشرطة حماية مقدرات الأمن وشعبها».