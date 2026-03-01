قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اختراق التليفزيون الإيراني وبث رسالة لنتنياهو مترجمة للفارسية
الدباغ وعبد المجيد يخضعان لفحص المنشطات عقب انتهاء مباراة بيراميدز بالدوري
الفارس الأبيض في الصدارة.. تعرف على ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على بيراميدز
فحص منشطات لثنائي الزمالك بعد مواجهة بيراميدز
الإمارات والكويت: الاعتداءات الإيرانية انتهاك صارخ لسيادة الدول وتهديد لأمن المنطقة
معجب بدينكم.. ماني يكشف كواليس حديثه مع كلوب
خوان بيزيرا رجل مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 2 مارس 2026 صحيا وعاطفيا ومهنيا
مشروع قانون لإنشاء لجنة وطنية لتنظيم المحتوى الرقمي بمشاركة الجهات المختصة
وزير الدفاع الإيطالي يغادر دبي على متن طائرة عسكرية
الدوري الإيطالي | التعادل الإيجابي يحسم قمة روما ويوفنتوس
سموحة يكتسح البنك الأهلي بثلاثية في الدوري
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أحمد موسى: مؤسسات الدولة تحمي الوطن.. ومصر آمنة رغم التحديات

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

قال الإعلامي أحمد موسى ، إن أطياف الشعب المصري المتعددة حضرت اليوم حفل إفطار القوات المسلحة السنوي، الذي شرفه الرئيس السيسي ورجال الإعلام والاقتصاد والسياسة والدين.

إفطار القوات المسلحة

وتابع أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» قائلا: «لدينا قائد ربنا يحفظه ويحميه.. الرئيس السيسي أكد وقال اليوم «مصر محدش بفضل الله يقدر يقرب لها».

وأضاف أحمد موسى: «هذا الرجل يدير الدولة في وقت عصيب بحكمة وتفرد وتميز وحكمة في العلاقات مع العالم أجمع، والذي استطاع أن يجعل هذا الوطن آمن ومستقر برغم ما يحدث في العالم من حولنا، من ضربات وصواريخ ومسيرات ودبابات وغيرها».

 حماية مقدرات الأمن

واختتم أحمد موسى: «هذا الرجل الرئيس السيسي استطاع مع مؤسسات الدولة والقوات المسلحة والشرطة حماية مقدرات الأمن وشعبها».

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى القوات المسلحة إفطار القوات المسلحة الرئيس السيسي

الدولار

قفزة في أسعار الدولار في البنوك.. وهذا ما حدث في منتصف التعاملات

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية

رسالة منحة التموين 800 جنيه.. كل ما يجب أن تعرفه وطرق الاستعلام

عمرة رمضان

في ظل حرب إسرائيل وإيران.. السياحة تطلق تنبيها عاجلا لحجوزات طيران العمرة

خامنئي

نهاية خامنئي و40 من جنرالاته.. كيف رصدت المخابرات الإسرائيلية موعد اجتماع المرشد الأعلى السري؟

الطقس

طقس شديد البرودة وصقيع.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا

سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1مارس 2026

ذهب

تجاوز الـ 60 ألفا.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

البحوث الإسلامية

ذكرى العاشر من رمضان.. البحوث الإسلامية يعقد ندوة بعنوان الحفاظ على الهوية الوطنية

الدكتور عبد الفتاح العواري

عميد أصول الدين السابق: الجيش المصري نموذج للالتزام بأخلاق الشرع في السلم والحرب

سجود السهو

متى يكون السجود للسهو قبل السلام ومتى يكون بعده؟ علي جمعة يجيب

مسلسل على قد الحب الحلقة 12.. نيللى كريم تفتح قلبها لشريف سلامة

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

إنجي كيوان تلفت الأنظار في مسلسل «وننسى اللى كان» أمام ياسمين عبد العزيز

انجي كيوان
انجي كيوان
انجي كيوان

نائبة محافظ الشرقية تشهد احتفالية الذكرى الثامنة لإفتتاح متحف تل بسطا بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

لضبط المنظومة المرورية.. لجان تفتيشية مفاجئة لضبط المخالفين بالشرقية

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

مي عز الدين في العناية المركزة

مي عز الدين في العناية المركزة وزوجها أحمد تيمور يطلب الدعاء لها

سر الهجوم نهارًا

سر شن الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران نهارًا

رضا البحراوي

رسالة حب تعيده للساحة الفنية.. البحراوي يكسر قرار الاعتزال

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

