أحمد موسى: مصر جاهزة لمواجهة أي أزمة بفضل التخطيط الجيد للرئيس السيسي

قال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي، إن وزير البترول أكد له أن مصر لا تواجه أي أزمة سواء في البنزين أو السولار أو الغاز، مشيرًا إلى أن الدولة وضعت خططًا للتعامل مع أي طارئ على المديين القصير والطويل.



رؤية القيادة الرشيدة

وأضاف موسى، أن الدولة تقوم بوضع العديد من السيناريوهات للتأكد من استقرار الإمدادات، مشددًا على أن كل ما يتعلق بالمخزون الاستراتيجي يتم التخطيط له بفضل رؤية القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يضع خططًا مسبقة تتراوح من 6 أشهر إلى سنة لضمان الاحتياطي الاستراتيجي والحفاظ على أمن الطاقة الوطني.

قدرة مؤسسات الدولة

وأشار إلى أنه كمواطن كان يشعر بالقلق بسبب ما يحدث حول المنطقة، لافتًا إلى أن مصر استطاعت الحفاظ على أمنها رغم التوترات الإقليمية، بينما الدول الأخرى مثل إسرائيل لا يمكنها القيام بأي اختراق دون دعم ومساندة أمريكية، مؤكدًا قدرة مؤسسات الدولة المصرية على إدارة الأزمات وحماية الوطن بفعالية.