مَنْ باع كبار المسئولين .. أحمد موسى يتساءل: كيف تم اصطياد قادة الصف الأول في إيران دفعة واحدة؟
8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل
قرار عاجل من سيد عبد الحفيظ ضد لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام زد
4 مواجهات نارية اليوم في الجولة العشرين من الدوري المصري
دوي انفجارات يضرب الدوحة ودبي بعد تهديدات إيرانية جديدة | تفاصيل
إسلام صادق بعد مباراة الأهلى وزد : «توروب» علامة استفهام كبيرة
التليفزيون الإيراني يبث القرآن الكريم بصوت عبدالباسط عبدالصمد بعد إعلان وفاة خامنئي
بعد دفعة صاروخية إيرانية كثيفة| الإسرائيليون يهرعون للملاجئ وصافرات الإنذار تدوي في تل أبيب والكويت
«أبو العينين» يُهنئ الرئيس السيسي والمصريين بذكرى العاشر من رمضان
نظر مُحاكمة 6 متهمين بخلية بولاق أبو العلا .. اليوم
لطلاب الثانوية العامة .. رابط النماذج الاسترشادية موقع وزارة التربية والتعليم 2026
هل الإسراف في الطعام بعد الإفطار يؤثر على مقاصد الصيام؟.. الإفتاء توضح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

مَنْ باع كبار المسئولين .. أحمد موسى يتساءل: كيف تم اصطياد قادة الصف الأول في إيران دفعة واحدة؟

محمد بدران

أثار الإعلامي أحمد موسى حالة من الجدل بعد تساؤلاته بشأن ما وصفه بـ"الاختراق" داخل النظام الإيراني، عقب استهداف عدد من القيادات العليا في ضربة واحدة.

وكتب احمد موسي فى تغريدة له عبر حسابها علي إكس "السؤال الأخطر كيف وقعت هذه الكارثة الخطيرة فى النظام الإيرانى وكيفية الاختراق الكبير وعدد العملاء المجندين لصالح الموساد أو الاستخبارات الأمريكية وسط قمة الهرم الحاكم فى إيران.

وتابع "كيف يتم اصطياد هؤلاء القادة فى ضربة واحدة مثلما جرى فى عملية البيجر فى لبنان ، من الذى باع كل هؤلاء  ، هل تم تجنيد عملاء من الدائرة الضيقة والمقربة من المرشد وأدت لتنفيذ تلك الضربة الكبيرة والتي شملت  :المرشد على خامنئي ووزير الدفاع وعلى شمخانى أمين مجلس الدفاع ومسئول الملف النووى، ومحمد باكبور قائد الحرس الثورى ورئيس الاستخبارات ورئيس مكتب خامنئي ورئيس المكتب العسكرى التابع للمرشد ورئيس البحوث العلمية".


وأعلنت  الحكومة الإيرانية: الحداد العام في البلاد لمدة 40 يومًا وتعطيل الدوائر الرسمية لمدة 7 أيام.

وأكدت وكالة أنباء فارس أن المرشد الإيراني استشهد في مكتبه وهو على رأس عمله خلال ساعات صباح السبت.

وقبلها أفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بمقتل ابنة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وزوج ابنته وحفيدته في غارات أمريكية إسرائيلية  .

وأعلنت إسرائيل في وقت سابق من يوم السبت أنها استهدفت مجمع طهران الذي يضم المرشد الأعلى لإيران.

احمد موسي قيادات ايران اغتيال خامنئي أمريكا اسرائيل

