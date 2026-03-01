بعد التعادل أمام زد .. موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري

تعثر الأهلي في سباق الدوري بعد سقوطه في فخ التعادل الإيجابي أمام زد إف سي بنتيجة 1-1، خلال المواجهة التي جمعتهما على أرضية استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

المباراة جاءت قوية منذ دقائقها الأولى، حيث باغت زد دفاع الأهلي بهدف التقدم في الدقيقة العاشرة عن طريق مصطفى سعد ميسي، الذي استغل مساحة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية قوية سكنت الشباك.

ورغم سيطرة الأهلي على مجريات اللعب وامتلاكه زمام المبادرة الهجومية، فإن الفاعلية غابت أمام المرمى، في ظل تألق الحارس علي لطفي الذي تصدى لأكثر من محاولة خطيرة، بينما اعتمد زد على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة.

وقبل إسدال الستار بلحظات، نجح محمود حسن تريزيجيه في إدراك التعادل بالدقيقة 89، مستفيدًا من هفوة حارس زد بعدما أفلتت الكرة من يده، ليودعها الشباك ويمنح فريقه نقطة ثمينة

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب

ويضرب الأهلي موعدًا مع المقاولون العرب في التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري.

ومن المقرر أن تنقل قناة أون تايم سبورتس أحداث المباراة، عبر تغطية شاملة تتضمن استوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء.

ترتيب الأهلي بعد الجولة 20

بهذا التعادل، رفع الأهلي رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث، ليواصل مطاردة فرق الصدارة، فيما وصل زد إلى النقطة 26 في المركز السابع، مؤكدًا حضوره القوي هذا الموسم.

راحة قصيرة واستعداد للمقاولون

ومنح الجهاز الفني بقيادة المدرب الدنماركي ييس توروب لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب اللقاء، على أن يستأنف الفريق تدريباته غدًا الاثنين على ملعب مختار التتش، استعدادًا للمواجهة المقبلة.