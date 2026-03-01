هدف ترامب تحقق..سمير فرج: حرب إسرائيل وإيران لن تزيد على 12 يومًا

قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن الحرب بين إسرائيل وإيران هذه المرة لن تكون طويلة، ولن تزيد على 12 يومًا، كما كانت في المرة الماضية.

وأضاف سمير فرج، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه في حال مقتل علي خامنئي فإن ذلك سيؤدي إلى تقصير مدة الحرب، معتبرًا أن مقتله يعد هدفًا تحقق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولفت إلى أن الهدف من العملية التي تمت في يوليو الماضي كان منع إيران من الحصول على سلاح نووي، وأن ترامب أوقف الحرب بعد 12 يومًا، مشيرًا إلى أن الحرب الحالية تهدف إلى إسقاط النظام.

وأشار إلى أن إسقاط النظام لا يتم من خلال الضربات الجوية فقط، بل يكون من الداخل عبر التظاهر والحراك الشعبي، موضحًا أنه على الرغم من أن الهدف هو تغيير النظام، فإن إيران وضعت ترتيبات لتولي القيادة.

برميل النفط بـ 100 دولار

وأوضح أن ما قامت به إيران من ضرب بعض العواصم الخليجية كان بهدف إشراك الجميع في الحرب، وأن ما حدث سينتج عنه بعض التداعيات، منها تحركات في البورصة، وقد يصل سعر برميل النفط إلى 100 دولار أو أكثر.

وأشار إلى أن ما يحدث سينتج عنه ضغوط اقتصادية عالمية، وأن ما تسعى إليه إيران هو أن يشتكي العالم من الأزمات الاقتصادية، ويلقي بالمسؤولية على ترامب.