قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد الضربات الأمريكية الإيرانية.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد
مقتل 6 أشخاص في اشتباكات بين الشرطة الباكستانية ومتظاهرين في محيط القنصلية الأمريكية
بيان عاجل فى مجلس النواب حول مشكلات سوق الدواء ونقص الأصناف الحيوية
الملاذ الآمن لا يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الذهب بعد قرار المحكمة الأمريكية
بغرض تأديبها.. القصة الكاملة لإنهاء حياة سيدة على يد شقيقها بمغاغة شمال المنيا
سقط العقل المدبر.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن رسميًا اغتيال علي خامنئي
الصحة: مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن تخدم أكثر من 2.1 مليون مواطن
وزيرا الاستثمار والصناعة يبحثان مع بنوك الاستثمار آليات تمويل مبتكرة لدعم القطاع الصناعي
قطر تعلن استمرار تعليق رحلاتها الجوية مؤقتًا
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكرواتي سبل احتواء التصعيد العسكري بالمنطقة
مصدر مصري مسؤول يؤكد موقف القاهرة الداعي إلى حل الأزمات الإيرانية بالطرق الدبلوماسية
لبنان على صفيح ساخن.. اجتماع عاجل لمجلس الدفاع بعد تصاعد الأزمة «الإيرانية – الإسرائيلية»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هدف ترامب تحقق..سمير فرج: حرب إسرائيل وإيران لن تزيد على 12 يومًا

اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج
البهى عمرو

قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن الحرب بين إسرائيل وإيران هذه المرة لن تكون طويلة، ولن تزيد على 12 يومًا، كما كانت في المرة الماضية.

وأضاف سمير فرج، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه في حال مقتل علي خامنئي فإن ذلك سيؤدي إلى تقصير مدة الحرب، معتبرًا أن مقتله يعد هدفًا تحقق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولفت إلى أن الهدف من العملية التي تمت في يوليو الماضي كان منع إيران من الحصول على سلاح نووي، وأن ترامب أوقف الحرب بعد 12 يومًا، مشيرًا إلى أن الحرب الحالية تهدف إلى إسقاط النظام.

وأشار إلى أن إسقاط النظام لا يتم من خلال الضربات الجوية فقط، بل يكون من الداخل عبر التظاهر والحراك الشعبي، موضحًا أنه على الرغم من أن الهدف هو تغيير النظام، فإن إيران وضعت ترتيبات لتولي القيادة.

برميل النفط بـ 100 دولار

 

وأوضح أن ما قامت به إيران من ضرب بعض العواصم الخليجية كان بهدف إشراك الجميع في الحرب، وأن ما حدث سينتج عنه بعض التداعيات، منها تحركات في البورصة، وقد يصل سعر برميل النفط إلى 100 دولار أو أكثر.

وأشار إلى أن ما يحدث سينتج عنه ضغوط اقتصادية عالمية، وأن ما تسعى إليه إيران هو أن يشتكي العالم من الأزمات الاقتصادية، ويلقي بالمسؤولية على ترامب.

سمير فرج اللواء سمير فرج إيران ترامب العواصم الخليجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاجرة اداري الاهلي وزد

8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل

500 جنيه زيادة جديدة.. قفزة جنونية في سعر الذهب عيار 21

500 جنيه زيادة جديدة.. قفزة جنونية في سعر الذهب عيار 21 بسبب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

طقس اليوم

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق

عاجل | التلفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي

عاجل | التليفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني علي خامنئي.. وإعلان الحداد 40 يومًا

تفاصيل عودة الطفلة لينا لوالدتها الكندية

الأب خطفها من كندا لـ طنطا .. تفاصيل عودة الطفلة لينا لوالدتها الكندية| صور

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026

خامنئي

«صمت وأكاذيب ونفي» .. أحمد موسى يتساءل: ليه كل هذا التأخير في إعلان وفاة خامنئي؟

ترشيحاتنا

توروب

أمر عجيب.. تعليق مثير من ييس توروب بعد تعادل الأهلي مع زد

بيراميدز والزمالك

10 غيابات في الزمالك و3 ببيراميدز قبل قمة حسم صدارة الدوري

يمنى عياد

يمنى عياد تحصد برونزية بطولة بلغاريا الدولية للملاكمة

بالصور

شحن الكهرباء بسرعة البنزين .. BYD تطلق تطبيق Flash Charging للشحن السريع

Flash Charging
Flash Charging
Flash Charging

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

المرشد الإيراني جرى اغتياله
المرشد الإيراني جرى اغتياله
المرشد الإيراني جرى اغتياله

عودة وشيكة لأسطورة الراليات تويوتا سيليكا مع صور تجسسية |شاهد

تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا

أقل من 300 ألف جنيه.. 5 سيارات مُستعملة بالسوق المصرية ‏| تعرّف على مواصفاتها

سيارات مستعملة
سيارات مستعملة
سيارات مستعملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد