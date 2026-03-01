نجاح جراحة مجهرية لإنقاذ بصر بحار أوكراني بمستشفى الرمد في بورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نجاح الفريق الطبي بـ مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد في إجراء جراحة مجهرية دقيقة ومعقدة لبحار أوكراني، لإصلاح تهتك القرنية وإعادة تشكيل وإغلاق مقلة العين، وذلك بما يعكس جاهزية المستشفى لتقديم خدمات علاجية متخصصة وفق أعلى المعايير العالمية.

وأوضح بيان الهيئة، أن الحالة تم التعامل معها فور تلقي البلاغ من غرفة الطوارئ، حيث جرى استقبال المريض في الساعات الأولى من الفجر، وإجراء الفحوصات العاجلة، والسيطرة على الألم، تمهيدًا للتدخل الجراحي السريع نظرًا لخطورة الإصابة وتهديدها المباشر لفقدان الإبصار، حيث أظهر التقييم الطبي الدقيق وجود تهتك شديد بالقرنية وإصابة مباشرة بمقلة العين، وعلى الفور تقرر التدخل الجراحي العاجل.

مشروع التأمين الصحي الشامل

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل،أن نجاح الجراحة للبحار الأوكراني باستخدام أحدث الأجهزة الجراحية الميكروسكوبية يعكس الجاهزية الكاملة لمستشفيات الهيئة للتعامل مع الحالات الدولية الحرجة، ويبرهن على كفاءة وبراعة الكوادر الطبية والتمريضية وقدرتهم على التدخل السريع والدقيق في أصعب الظروف، بما يضمن الحفاظ على حياة المرضى وإنقاذ وظائف حيوية مثل الإبصار.

وقال رئيس هيئة الرعاية الصحية إن مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد قدم منذ انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل وحتى الآن أكثر من 1.6 مليون خدمة طبية في مجال طب وجراحة العيون، بما يعكس حجم الجهد المبذول وجودة الخدمة المقدمة، ويؤكد التزام الهيئة بتطبيق المعايير العالمية في الرعاية الصحية التخصصية.

ونوه الدكتور أحمد السبكي إلى أن مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد يعد أول مستشفى متخصص في طب وجراحة العيون تابع للهيئة العامة للرعاية الصحية حاصل على الاعتراف الدولي من شبكة المستشفيات الخضراء العالمية GGHH، وهو ما يعكس التزام المستشفى بتطبيق ممارسات الاستدامة البيئية، إلى جانب التميز الطبي والإكلينيكي.

وأضاف أن النجاحات المتواصلة للمستشفى في إجراء العمليات الجراحية الدقيقة والمتنوعة تسهم بشكل مباشر في الترويج لمشروع الهيئة للسياحة العلاجية، وتعزيز ثقة المرضى من مختلف الجنسيات في خدمات هيئة الرعاية، وذلك تحت مظلة العلامة التجارية «نرعاك في مصر»، التي تعكس رسالة الدولة في تقديم رعاية صحية آمنة، متكاملة، وإنسانية بمعايير عالمية.

وأكد أن تحسين تجربة المريض هو الركيزة الأساسية لمشروع الهيئة للسياحة العلاجية، لافتًا إلى استعداد الهيئة بكافة منشآتها بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لتقديم رعاية بمعايير عالمية للمرضى الدوليين من الوصول وحتى التعافي

وقد أجريت الجراحة المجهرية الدقيقة للبحار الأوكراني من خلال فريق عمل متكامل بقيادة الدكتور أحمد زكريا، استشاري جراحات الرمد والمدير الطبي لمستشفى الرمد بورسعيد، وبالتنسيق مع الدكتور محمد العربي الغالي، مدير إدارة السياحة العلاجية وشؤون المرضى الأجانب بفرعةبورسعيد، وبمتابعة الدكتور اللواء ممدوح عبد المجيد، مدير مستشفى الرمد التخصصي، والدكتورة هبة الزهيري، نائب مدير المستشفى، وبمشاركة الفرق الطبية والتمريضية المعاونة، بما ضمن سرعة التدخل ودقة التنفيذ وفق أعلى معايير الجودة والسلامة الطبية.

واختتم رئيس الهيئة بالتأكيد على أن هذه النجاحات تمثل خطوة جديدة في مسار تحويل محافظة بورسعيد إلى وجهة رائدة للسياحة العلاجية، وتدعم رؤية الدولة المصرية في بناء منظومة صحية شاملة، مستدامة، وقادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.