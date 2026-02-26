قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الانتخابات النيابية اللبنانية في مايو المقبل ستقتصر على الداخل.. تفاصيل
تحالف فضائي جديد في مصر بين وكالة الفضاء والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء
توحيد الرسوم وتسهيلات جديدة| إجراءات عاجلة من «التنمية المحلية» لتنظيم تداول المخلفات الخطرة بالمنشآت الطبية
نوال تحارب لاستعادة ابنها وكشف حقيقة اختفاء زوجها
وزير الاستثمار: تحديث سجل الضمانات المنقولة يخفض تكلفة وزمن الحصول على التمويل
آي صاغة: الذهب يرتفع محليا وعالميا وسط ترقب محادثات جنيف وتذبذب الدولار
ناقد رياضي: منافسة قوية بين نجوم الزمالك على التتويج ببطولة الدوري
ناصر ماهر يتصدر.. ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل الجولة الـ20
تصريحات مؤثرة للراحل ياسر صادق في آخر لقاء له: أرفض تقديم سيرتي الذاتية.. فيديو
طبيب الأهلي : جاهزية تريزيجيه وزيزو لمواجهة زد
كان مثالًا للفنان المُلتزم.. نقابة المهن التمثيلية تنعى ياسر صادق بعد مسيرة فنية مشرفة
الابن العاق.. ضرب أمه للحصول على أموال لشراء مخدرات بالغربية والأمن يطارده
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم العالي ورئيس «الرعاية الصحية» يبحثان تكامل المستشفيات الجامعية مع منظومة التأمين الشامل

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

الدكتور عبد العزيز قنصوة:المستشفيات الجامعية جزء أصيل من منظومة التأمين الصحي الشامل والفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق والتكامل

الدكتور أحمد السبكي: التعاون مع الجامعات المصرية محور استراتيجي لدعم التدريب الطبي والبحث الإكلينيكي داخل منظومة الرعاية الصحية

استقبل الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، لبحث سبل تعزيز التعاون والتكامل بين الجامعات المصرية ومنظومة التأمين الصحي الشامل.

في مستهل اللقاء، قدّم رئيس هيئة الرعاية الصحية التهنئة للوزير بمناسبة ثقة القيادة السياسية في توليه حقيبة التعليم العالي والبحث العلمي، متمنيًا لسيادته التوفيق في استكمال جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بما يدعم أهداف الدولة في التنمية المستدامة.

وشهد اللقاء بحث آليات تعزيز التعاون بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل داخل المنشآت الصحية، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والعلمية لأساتذة الجامعات في دعم جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتعزيز التكامل بين التعليم الطبي وتقديم الخدمة الصحية.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن المستشفيات الجامعية تُعد جزءًا أصيلًا من منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق والتعاون لتعزيز مشاركة المستشفيات الجامعية في تقديم خدمات المنظومة، بما يدعم كفاءة التشغيل ويرتقي بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأضاف الوزير أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل على تعزيز دور الجامعات في التدريب والتعليم الطبي المستمر لكوادر المنظومة الصحية، مع تحديث الممارسات الإكلينيكية وفق أحدث المعايير الدولية، بما يسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع الصحي.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي أن الشراكة مع الجامعات المصرية تمثل محورًا استراتيجيًا لدعم استدامة التطوير داخل منظومة الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز برامج التدريب والتعليم الطبي المستمر لكوادر الهيئة، وتحديث الممارسات الإكلينيكية بما يتوافق مع أحدث المعايير الدولية.

كما تناول اللقاء مناقشة منظومة البحث الإكلينيكي بالهيئة العامة للرعاية الصحية، حيث تم التأكيد على أهمية إجراء الأبحاث الطبية تحت إشراف الجامعات المصرية، وتفعيل دور لجنة البحث العلمي بالهيئة بمشاركة عمداء كليات الطب، بما يضمن الالتزام بالمعايير الأكاديمية والعلمية، ويعزز دور البحث العلمي التطبيقي في تطوير الخدمات الصحية وتحسين النتائج العلاجية.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق مستهدفات الدولة في تطوير القطاع الصحي، وتعزيز جودة الخدمات الصحية، ودعم البحث العلمي والتعليم الطبي بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

شوبير

شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

شوبير

شوبير يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة: المسؤولين طايرين ومبسوطين بيه

وزير التربية والتعليم

15 قرار نهائي بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا أعلنت التعليم؟

محمد النني

بعد اقتراب رحيل ديانج.. حقيقة تفاوض الأهلي مع محمد النني

المصري البورسعيدي

مفاجأة.. مباراة المصري ومودرن سبورت تشهد اعتراف الحكام بارتكاب خطأ تحكيمي

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يقفز.. أسعار الذهب الآن في مصر

عدم استجابة هواتف أندرويد للشحن

خطوة بخطوة.. طريقة حل مشكلة عدم استجابة هواتف أندرويد للشحن

التمر باللبن

تعرف على طريقة عمل التمر باللبن في البيت

بالصور

طريقة عمل فراخ بصوص المشروم (البيكاتا).. وصفة كريمي وسهلة

طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا
طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا
طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في شهر رمضان.. عندما يتحول النشاط البدني لخطر صحي

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان
مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان
مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان

أسباب مقاومة الأنسولين.. تحذيرات صحية وخطة علاج فعالة

مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان | صور

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد