غيابات عديدة تضرب الزمالك في مواجهة بيراميدز

يستعد فريق الزمالك لمواجهة بيراميدز في اطار منافسات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري المصري يوم الأحد المقبل

و يحتل الزمالك صدارة جدول الترتيب برصيد 37 نقطة بينما يأتي بيراميدز فى الوصافة برصيد 37 نقطة، وبفارق الأهداف عن الزمالك

ويعاني الزمالك من غيابات عديدة أمام بيراميدز وهم:

أحمد حمدي ومحمد عواد وسيف جعفر وبارون أوشينج لأسباب فنية، محمود حمدي الونش وادم كايد وعمرو ناصر وأحمد حسام للإصابة ومحمود جهاد لعدم الجاهزية الفنية

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقناة الناقلة



ومن المقرر أن تقام المباراة بين الزمالك وفريق بيراميدز في التاسعة والنصف من مساء الأحد المقبل، الموافق 1 مارس، على أن تنقل قناة أون سبورت المباراة مع ستوديو تحليلى للقاء.