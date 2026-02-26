قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العراب والجنرال وجوميز.. هل ينضم معتمد جمال للوحة شرف الزمالك في إفريقيا؟
الأوقاف تعلن أسماء الفائزين في المسابقة المحلية للقرآن الكريم 2026
اكتشاف أول سمكة مفترسة بأسنان زاحفية في إفريقيا من العصر الطباشيري بواحة الداخلة
السجن 3 سنوات وغرامة لـ 4 متهمين وبراءة آخرين في قضية السباح يوسف
عاجل.. غارة إسرائيلية على النبطية جنوبي لبنان
تصل لـ400 جنيه.. كيفية الحصول على المنحة الجديدة على بطاقات التموين
وزير التخطيط ورئيسة المجلس القومي يبحثان إدماج قضايا المرأة بخطط التنمية
نيسان صني 2027 تظهر لأول مرة.. شاهد
إدراكا لمخاطر الانزلاق نحو مواجهة مفتوحة.. واشنطن وطهران تستأنفان المحادثات في جنيف
وزير السياحة يتفقد معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» في محطته السابعة بالعاصمة البريطانية لندن
صندوق النقد يشيد بتحسن الوضع الاقتصادي في مصر
الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان
رياضة

هل يرتدي مرموش قميص البارسا؟.. تحرك مفاجئ من برشلونة لضم النجم المصري

عمر مرموش
عمر مرموش
منتصر الرفاعي

كشف موقع Fichajes الإسباني عن دخول الدولي المصري عمر مرموش نجم منتخب مصر دائرة اهتمامات برشلونة تمهيدًا لإمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في إطار سعي الإدارة الرياضية لتدعيم الخط الأمامي بعناصر تجمع بين الجودة الفنية والكلفة المناسبة.

مرموش ضمن الحسابات الهجومية

بحسب التقرير، يدرك النادي الكتالوني أن مسيرة مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي تقترب من مراحلها الأخيرة، في ظل تقدمه في السن، ما يفرض على الإدارة التحرك مبكرًا لإيجاد بديل قادر على لعب دور محوري في المشروع الجديد.

ويرى مسؤولو برشلونة أن مرموش يمتلك مقومات تتناسب مع أسلوب الفريق، خاصة من حيث الحركية والمرونة التكتيكية إلى جانب قدرته على شغل أكثر من مركز في الخط الأمامي وهو ما يمنحه أفضلية في منظومة تعتمد على البناء الجماعي وتبادل المراكز.

وأشار الموقع إلى أن الأولوية الأولى لبرشلونة لا تزال التعاقد مع الأرجنتيني جوليان ألفاريز إلا أن تعقيدات الصفقة من الناحية المالية وصعوبة المفاوضات مع ناديه الحالي تدفع الإدارة للإبقاء على بدائل عملية.

وفي هذا السياق، يبرز اسم عمر مرموش كخيار جاد داخل أروقة "كامب نو"، في ظل ما يتمتع به من خبرة في الدوريات الأوروبية الكبرى وقدرته على التأقلم مع أدوار هجومية متعددة سواء كمهاجم صريح أو جناح متحرك.

مشروع جديد يبحث عن التوازن

يأتي اهتمام برشلونة بمرموش في إطار خطة لإعادة هيكلة الخط الأمامي تدريجيًا، عبر إدخال عناصر أكثر ديناميكية وشبابًا دون تحميل خزينة النادي أعباء مالية ضخمة.

ويبقى القرار النهائي مرهونا بتطورات سوق الانتقالات لكن المؤكد أن اسم مرموش أصبح مطروحا بقوة على طاولة التخطيط داخل نادي برشلونة في انتظار ما ستسفر عنه التحركات الرسمية خلال الصيف المقبل.

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

أسعار الفراخ اليوم

بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 رمضان

شوبير

شوبير يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة: المسؤولين طايرين ومبسوطين بيه

وزير التربية والتعليم

15 قرار نهائي بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا أعلنت التعليم؟

محمد النني

بعد اقتراب رحيل ديانج.. حقيقة تفاوض الأهلي مع محمد النني

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

حالة الطقس

48ساعة صقيع.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس

محافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية يتفقد تركيب دورات المياه بشارع السكة الجديدة بحي غرب ويوجه بتعميمها

محافظ المنيا يتفقد المستشفى

محافظ المنيا يتفقد تجهيزات مستشفى ديرمواس ووحدة طب الأسرة بتل العمارنة

صورة موضوعية

مياه البحر الأحمر تواصل خطتها لاسقرار إمدادات المياه ودخول منطقة العلام منظومة الضخ المباشر

بالصور

طريقة عمل فراخ بصوص المشروم (البيكاتا).. وصفة كريمي وسهلة

طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا
طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا
طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في شهر رمضان.. عندما يتحول النشاط البدني لخطر صحي

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان
مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان
مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان

أسباب مقاومة الأنسولين.. تحذيرات صحية وخطة علاج فعالة

مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان | صور

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

جمال شعبان

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

بكاء رانيا فريد شوقي

مزاجية وتكره الروتين.. رانيا فريد شوقي تكشف أسرار حياتها وتبكي على الهواء

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

