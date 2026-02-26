هل يرتدي مرموش قميص البارسا؟.. تحرك مفاجئ من برشلونة لضم النجم المصري

كشف موقع Fichajes الإسباني عن دخول الدولي المصري عمر مرموش نجم منتخب مصر دائرة اهتمامات برشلونة تمهيدًا لإمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في إطار سعي الإدارة الرياضية لتدعيم الخط الأمامي بعناصر تجمع بين الجودة الفنية والكلفة المناسبة.

مرموش ضمن الحسابات الهجومية

بحسب التقرير، يدرك النادي الكتالوني أن مسيرة مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي تقترب من مراحلها الأخيرة، في ظل تقدمه في السن، ما يفرض على الإدارة التحرك مبكرًا لإيجاد بديل قادر على لعب دور محوري في المشروع الجديد.

ويرى مسؤولو برشلونة أن مرموش يمتلك مقومات تتناسب مع أسلوب الفريق، خاصة من حيث الحركية والمرونة التكتيكية إلى جانب قدرته على شغل أكثر من مركز في الخط الأمامي وهو ما يمنحه أفضلية في منظومة تعتمد على البناء الجماعي وتبادل المراكز.

وأشار الموقع إلى أن الأولوية الأولى لبرشلونة لا تزال التعاقد مع الأرجنتيني جوليان ألفاريز إلا أن تعقيدات الصفقة من الناحية المالية وصعوبة المفاوضات مع ناديه الحالي تدفع الإدارة للإبقاء على بدائل عملية.

وفي هذا السياق، يبرز اسم عمر مرموش كخيار جاد داخل أروقة "كامب نو"، في ظل ما يتمتع به من خبرة في الدوريات الأوروبية الكبرى وقدرته على التأقلم مع أدوار هجومية متعددة سواء كمهاجم صريح أو جناح متحرك.

مشروع جديد يبحث عن التوازن

يأتي اهتمام برشلونة بمرموش في إطار خطة لإعادة هيكلة الخط الأمامي تدريجيًا، عبر إدخال عناصر أكثر ديناميكية وشبابًا دون تحميل خزينة النادي أعباء مالية ضخمة.

ويبقى القرار النهائي مرهونا بتطورات سوق الانتقالات لكن المؤكد أن اسم مرموش أصبح مطروحا بقوة على طاولة التخطيط داخل نادي برشلونة في انتظار ما ستسفر عنه التحركات الرسمية خلال الصيف المقبل.