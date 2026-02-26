قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لتحويل أموال الزكاة.. حدود السحب والإرسال من تطبيق انستاباي مصر
محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل بمحطة رفع الصرف الصحي R1 بعد رفع كفاءتها
آرني سلوت ينتقد صفقات ليفربول : لم نستفد فعليًا سوى من نصف ما أنفقناه
عمرو الليثي في إنسان تاني: اختر من يدخل حياتك بعناية ولا تجعل ثقتك بابا للخداع
رواتب تصل لـ35 ألف جنيه.. فرص عمل جديدة في مشروع الضبعة
حسام موافي: مريض القلب له رخصة الإفطار.. والصيام مفيد بشروط وتنظيم غذائي دقيق
مات صائما على موتوسيكل.. مصرع طالب ثانوية عامة صدمه قطار بالمنوفية
انت تحترم نفسك.. خناقة بين شيماء سيف وأحد أعضاء فريق عمل مقلب فيفي عبده
أنا بخاف.. ذعر شيماء سيف بسبب معزة في مقلب فيفي عبده
ضبط المتهمين بالتعدي على صيدلي بالضرب في كفر الشيخ
البرلمان يفتح ملف التكليف.. ويتدخل رسميًا لتعيين الأطباء الخريجين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فليك يكمل مباراته الـ100 مع برشلونة: نلعب من أجل الهوية قبل النتائج

فليك
فليك
حمزة شعيب

تمثل مواجهة برشلونة أمام فياريال محطة خاصة للمدرب الألماني هانز فليك، الذي يستعد لخوض مباراته رقم 100 على رأس القيادة الفنية للفريق الكتالوني، في مناسبة تعكس حجم التجربة التي يعيشها داخل النادي.

وفي تصريحات لصحيفة «سبورت» الإسبانية، تحدث فليك عن تجربته مع برشلونة، مؤكدًا أن العمل داخل النادي يحمل طابعًا عائليًا منذ اليوم الأول. 

وأوضح أن برشلونة ليس مجرد نادٍ يسعى لتحقيق الانتصارات، بل مؤسسة لها هوية وأسلوب خاص، مشددًا على أن طريقة الفوز لا تقل أهمية عن النتيجة نفسها.

وأشار المدرب الألماني إلى أن الشغف الكبير المحيط بالنادي يفرض حالة من التركيز الدائم، في ظل الاهتمام الإعلامي والجماهيري بكل التفاصيل، لكنه اعتبر ذلك جزءًا من طبيعة برشلونة. 

وأكد ثقته في المجموعة الشابة التي يمتلكها الفريق، داعيًا إلى الاستمتاع بكرة القدم مع الحفاظ على الروح الإيجابية والطموح المستمر.

وعن الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان الموسم الماضي، شدد فليك على أن الأداء كان محل فخر رغم خيبة الأمل، مؤكدًا أن جماهير برشلونة ترغب دائمًا في رؤية فريقها يقدم كرة قدم هجومية تعكس فلسفة النادي.

وأشاد فليك بالدور الذي تقوم به أكاديمية لاماسيا في إعداد اللاعبين، معتبرًا أنها تمثل قاعدة أساسية لمستقبل الفريق بفضل العمل الفني والتكتيكي المتقن داخلها. 

كما أوضح أن حضوره المتكرر لمباريات برشلونة أتلتيك في ملعب يوهان كرويف يهدف إلى تحفيز المواهب الشابة ومنحهم الثقة بأن الفرصة متاحة أمامهم للوصول إلى الفريق الأول.

وكشف المدرب الألماني أن فلسفة يوهان كرويف وبيب جوارديولا كانت مصدر إلهام له طوال مسيرته التدريبية، مؤكدًا أنه يسعى لتطبيق نفس النهج القائم على المبادرة والسيطرة داخل الملعب.

وعن المنافسة المحلية، أقر فليك بصعوبة المشوار حتى نهاية الموسم، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على الثبات والتركيز من أجل الدفاع عن الصدارة.

كما شدد على أهمية الإيمان بقدرة الفريق على تحقيق الانتصارات في المواجهات الكبرى، وعلى رأسها لقاء أتلتيكو مدريد، داعيًا الجماهير إلى مواصلة الدعم.

واختتم فليك حديثه معبرًا عن فخره بالوصول إلى 100 مباراة مع برشلونة، واصفًا التجربة بالحلم الذي تحقق، ومؤكدًا أن طموحه يتمثل في مواصلة العمل خطوة بخطوة لبناء فريق قوي قادر على حصد الألقاب في الحاضر والمستقبل.

فليك برشلونة الدوري الإسباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيبها المتهمة بإنهاء حياة فاطمة.. وشهد ومحمود خارج دائرة الاتهام

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

أسعار الفراخ اليوم

بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 رمضان

شوبير

شوبير يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة: المسؤولين طايرين ومبسوطين بيه

وزير التربية والتعليم

15 قرار نهائي بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا أعلنت التعليم؟

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

ترشيحاتنا

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

بالصور

طريقة عمل كيكة قدرة قادر .. طعم غني وكريمي

طريقة عمل كيكة قدرة قادر
طريقة عمل كيكة قدرة قادر
طريقة عمل كيكة قدرة قادر

طرق فعالة لكبح شراهة الرغبة في الحلويات بعد الإفطار خلال رمضان

طرقً فعالة للسيطرة على الرغبة في الحلويات خلال رمضان
طرقً فعالة للسيطرة على الرغبة في الحلويات خلال رمضان
طرقً فعالة للسيطرة على الرغبة في الحلويات خلال رمضان

طريقة عمل فراخ بصوص المشروم (البيكاتا).. وصفة كريمي وسهلة

طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا
طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا
طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في شهر رمضان.. عندما يتحول النشاط البدني لخطر صحي

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان
مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان
مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان

فيديو

ياسمين الخطيب

3 خراريج في الوجه.. ماذا حدث لياسمين الخطيب في ثالث يوم رمضان؟

جمال شعبان

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

بكاء رانيا فريد شوقي

مزاجية وتكره الروتين.. رانيا فريد شوقي تكشف أسرار حياتها وتبكي على الهواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد