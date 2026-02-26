فليك يكمل مباراته الـ100 مع برشلونة: نلعب من أجل الهوية قبل النتائج

تمثل مواجهة برشلونة أمام فياريال محطة خاصة للمدرب الألماني هانز فليك، الذي يستعد لخوض مباراته رقم 100 على رأس القيادة الفنية للفريق الكتالوني، في مناسبة تعكس حجم التجربة التي يعيشها داخل النادي.

وفي تصريحات لصحيفة «سبورت» الإسبانية، تحدث فليك عن تجربته مع برشلونة، مؤكدًا أن العمل داخل النادي يحمل طابعًا عائليًا منذ اليوم الأول.

وأوضح أن برشلونة ليس مجرد نادٍ يسعى لتحقيق الانتصارات، بل مؤسسة لها هوية وأسلوب خاص، مشددًا على أن طريقة الفوز لا تقل أهمية عن النتيجة نفسها.

وأشار المدرب الألماني إلى أن الشغف الكبير المحيط بالنادي يفرض حالة من التركيز الدائم، في ظل الاهتمام الإعلامي والجماهيري بكل التفاصيل، لكنه اعتبر ذلك جزءًا من طبيعة برشلونة.

وأكد ثقته في المجموعة الشابة التي يمتلكها الفريق، داعيًا إلى الاستمتاع بكرة القدم مع الحفاظ على الروح الإيجابية والطموح المستمر.

وعن الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان الموسم الماضي، شدد فليك على أن الأداء كان محل فخر رغم خيبة الأمل، مؤكدًا أن جماهير برشلونة ترغب دائمًا في رؤية فريقها يقدم كرة قدم هجومية تعكس فلسفة النادي.

وأشاد فليك بالدور الذي تقوم به أكاديمية لاماسيا في إعداد اللاعبين، معتبرًا أنها تمثل قاعدة أساسية لمستقبل الفريق بفضل العمل الفني والتكتيكي المتقن داخلها.

كما أوضح أن حضوره المتكرر لمباريات برشلونة أتلتيك في ملعب يوهان كرويف يهدف إلى تحفيز المواهب الشابة ومنحهم الثقة بأن الفرصة متاحة أمامهم للوصول إلى الفريق الأول.

وكشف المدرب الألماني أن فلسفة يوهان كرويف وبيب جوارديولا كانت مصدر إلهام له طوال مسيرته التدريبية، مؤكدًا أنه يسعى لتطبيق نفس النهج القائم على المبادرة والسيطرة داخل الملعب.

وعن المنافسة المحلية، أقر فليك بصعوبة المشوار حتى نهاية الموسم، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على الثبات والتركيز من أجل الدفاع عن الصدارة.

كما شدد على أهمية الإيمان بقدرة الفريق على تحقيق الانتصارات في المواجهات الكبرى، وعلى رأسها لقاء أتلتيكو مدريد، داعيًا الجماهير إلى مواصلة الدعم.

واختتم فليك حديثه معبرًا عن فخره بالوصول إلى 100 مباراة مع برشلونة، واصفًا التجربة بالحلم الذي تحقق، ومؤكدًا أن طموحه يتمثل في مواصلة العمل خطوة بخطوة لبناء فريق قوي قادر على حصد الألقاب في الحاضر والمستقبل.