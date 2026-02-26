مهيب عبد الهادي يشيد بأداء الزمالك: يدرس في المناهج الدراسية

أشاد الإعلامي مهيب عبد الهادي بالأداء المميز الذي يقدمه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هذا الموسم، مؤكدًا أن ما يحققه الفريق يتجاوز كل التوقعات مقارنة بالظروف المحيطة به.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه علي فيسبوك "أقسم بالله الزمالك يدرس في المناهج الدارسية علي اللي بيعمله في الظروف الصعبة"

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز في اطار منافسات الجولة العشرون من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الزمالك وفريق بيراميدز في التاسعة والنصف من مساء الأحد المقبل، الموافق 1 مارس، على أن تنقل قناة أون سبورت المباراة مع ستوديو تحليلى للقاء.

ترتيب الزمالك وبيراميدز فى الدورى

ويسعى الزمالك للحفاظ على قمة الدورى، حيث يحتل الصدارة، بعد التغلب على زد في المباراة الماضية، بنتيجة 2-1، ليصل رصيده الى النقطة 37 وهو نفس رصيد بيراميدز صاحب المركز الثانى، ونفس عدد مرات الفوز والتعادل والخسارة.