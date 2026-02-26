مات صائما على موتوسيكل.. مصرع طالب ثانوية عامة صدمه قطار بالمنوفية

لقى طالب ثانوية عامة مصرعه بمحافظة المنوفية وذلك اثناء عبوره شريط السكة الحديد بمركز الشهداء.

وأكد الأهالي أنه اثناء مرور محمد صبري رمضان طالب ثانوية عامة من علي شريط السكة الحديد بمركز الشهداء مستقلا دراجة نارية صدمه القطار.

وتابع الأهالي وفاة الشاب في الحال وتم نقله الي مستشفى الشهداء.

وأوضح الأهالي، أن الشاب كان يشارك دائما في أعمال الخير بالقرية وكان منضما لحملة مطبخ الخير بالقرية ومات صائما.

فيما أعلنت الجمعية الشرعية بقرية دنشواي الغاء مائدة الإفطار اليوم على أن يتم توزيع الوجبات على المنازل تكريمًا لفقيد الشباب محمد صبري رمضان، فقد كان أحد الشباب المتطوعين في إعداد وجبات إفطار الصائمين.

واكدوا أنه مات صائما أثناء مساهمته في إعداد وجبات الصائمين.

وينتظر أهالي دنشواي وصول الجثمان لتشييعه إلي مثواه الأخير في مقابر الأسرة بالقرية وسط حالة من الحزن.