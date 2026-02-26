قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الانتخابات النيابية اللبنانية في مايو المقبل ستقتصر على الداخل.. تفاصيل
تحالف فضائي جديد في مصر بين وكالة الفضاء والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء
توحيد الرسوم وتسهيلات جديدة| إجراءات عاجلة من «التنمية المحلية» لتنظيم تداول المخلفات الخطرة بالمنشآت الطبية
نوال تحارب لاستعادة ابنها وكشف حقيقة اختفاء زوجها
وزير الاستثمار: تحديث سجل الضمانات المنقولة يخفض تكلفة وزمن الحصول على التمويل
آي صاغة: الذهب يرتفع محليا وعالميا وسط ترقب محادثات جنيف وتذبذب الدولار
ناقد رياضي: منافسة قوية بين نجوم الزمالك على التتويج ببطولة الدوري
ناصر ماهر يتصدر.. ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل الجولة الـ20
تصريحات مؤثرة للراحل ياسر صادق في آخر لقاء له: أرفض تقديم سيرتي الذاتية.. فيديو
طبيب الأهلي : جاهزية تريزيجيه وزيزو لمواجهة زد
كان مثالًا للفنان المُلتزم.. نقابة المهن التمثيلية تنعى ياسر صادق بعد مسيرة فنية مشرفة
الابن العاق.. ضرب أمه للحصول على أموال لشراء مخدرات بالغربية والأمن يطارده
محافظات

المنوفية: حظر سير مركبات الإسكوتر الكهربائي غير المرخصة وتغريم المخالفين

الاسكوتر
الاسكوتر
مروة فاضل

أصدر اللواء عمرو الغريب  ، محافظ المنوفية، قرار رقم 322 لسنة 2026، بحظر سير مركبات الإسكوتر الكهربائي الغير مرخصة ، داخل شوارع ومدن المحافظة وعلى كافة المحاور والطرق الرئيسية.


وكلف محافظ المنوفية، إدارة مرور المنوفية بشن حملات لضبط الدراجات الكهربائية الغير مرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وتوقيع عقوبات وغرامات فورية حال عدم قيام المالك بإجراءات الترخيص وسيتم تغليظ العقوبة في حال تكرار المخالفة. 


كما شدد محافظ المنوفية ، على رؤساء الوحدات المحلية بتنفيذ حملات مكبرة على محلات وأماكن بيع وتأجير الإسكوتر الكهربائي بنطاق الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ،واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات وبصفة خاصة الغير مرخص منها بالتنسيق الكامل مع الجات المعنية " جهاز حماية المستهلك - مديرية التموين - إدارة المرور " ، وذلك لإحكام الرقابة الصارمة على المعارض والمحلات وأماكن بيع الإسكوتر داخل نطاق المحافظة ، ومنع بيع المركبات الغير مطابقة للمواصفات والتأكد من حصول تلك المحلات والأماكن على التراخيص اللازمة لذلك وفقاً لأحكام قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية شبين الكوم الاسكوتر

المزيد