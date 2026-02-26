المنوفية: حظر سير مركبات الإسكوتر الكهربائي غير المرخصة وتغريم المخالفين

أصدر اللواء عمرو الغريب ، محافظ المنوفية، قرار رقم 322 لسنة 2026، بحظر سير مركبات الإسكوتر الكهربائي الغير مرخصة ، داخل شوارع ومدن المحافظة وعلى كافة المحاور والطرق الرئيسية.



وكلف محافظ المنوفية، إدارة مرور المنوفية بشن حملات لضبط الدراجات الكهربائية الغير مرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وتوقيع عقوبات وغرامات فورية حال عدم قيام المالك بإجراءات الترخيص وسيتم تغليظ العقوبة في حال تكرار المخالفة.



كما شدد محافظ المنوفية ، على رؤساء الوحدات المحلية بتنفيذ حملات مكبرة على محلات وأماكن بيع وتأجير الإسكوتر الكهربائي بنطاق الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ،واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات وبصفة خاصة الغير مرخص منها بالتنسيق الكامل مع الجات المعنية " جهاز حماية المستهلك - مديرية التموين - إدارة المرور " ، وذلك لإحكام الرقابة الصارمة على المعارض والمحلات وأماكن بيع الإسكوتر داخل نطاق المحافظة ، ومنع بيع المركبات الغير مطابقة للمواصفات والتأكد من حصول تلك المحلات والأماكن على التراخيص اللازمة لذلك وفقاً لأحكام قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.