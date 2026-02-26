احتجاز سيدة وصاحب توك توك في واقعة تعدي بالساطور وسط الشارع بالمنوفية

تستمر جهات التحقيق في محافظة المنوفية في مباشرة التحقيقات في واقعة تعدي سيدة على سائق توك توك وسط الشارع بمدينة شبين الكوم.

حيث تم حجز السيدة وسائق التوك التوك على ذمة التحريات لحين الانتهاء منها واتخاذ قرار في القضية.

وتداول عدد من أهالي المنوفية فيديو لسيدة بحوزتها سيارة ملاكي تعتدي علي سائق توك توك بساطور وسط الشارع.

وأعلنت وزارة الداخلية ضبط السيدة في بيان علي صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك جاء كالآتي "في إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن نزول سيدة من سيارة ملاكى وتعديها على قائد مركبة "توك توك" مستخدمةً سلاح أبيض.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 الجارى تبلغ لقسم شرطة شبين الكوم بالمنوفية من (سائق مركبة "توك توك" – مقيم بدائرة القسم) بقيام طليقة شقيقه "الظاهرة بمقطع الفيديو" (مصففة شعر تعمل بالخارج – مقيمة بدائرة القسم) بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بجرح قطعى بالذراع لخلافات على حضانة نجلها من شقيقه ووجود قضايا منظورة بشأنها عقب زواجه من أخرى.

أمكن ضبط المذكورة والسيارة والأداة المستخدمة فى التعدى، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية".