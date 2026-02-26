قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الانتخابات النيابية اللبنانية في مايو المقبل ستقتصر على الداخل.. تفاصيل
تحالف فضائي جديد في مصر بين وكالة الفضاء والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء
توحيد الرسوم وتسهيلات جديدة| إجراءات عاجلة من «التنمية المحلية» لتنظيم تداول المخلفات الخطرة بالمنشآت الطبية
نوال تحارب لاستعادة ابنها وكشف حقيقة اختفاء زوجها
وزير الاستثمار: تحديث سجل الضمانات المنقولة يخفض تكلفة وزمن الحصول على التمويل
آي صاغة: الذهب يرتفع محليا وعالميا وسط ترقب محادثات جنيف وتذبذب الدولار
ناقد رياضي: منافسة قوية بين نجوم الزمالك على التتويج ببطولة الدوري
ناصر ماهر يتصدر.. ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل الجولة الـ20
تصريحات مؤثرة للراحل ياسر صادق في آخر لقاء له: أرفض تقديم سيرتي الذاتية.. فيديو
طبيب الأهلي : جاهزية تريزيجيه وزيزو لمواجهة زد
كان مثالًا للفنان المُلتزم.. نقابة المهن التمثيلية تنعى ياسر صادق بعد مسيرة فنية مشرفة
الابن العاق.. ضرب أمه للحصول على أموال لشراء مخدرات بالغربية والأمن يطارده
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

احتجاز سيدة وصاحب توك توك في واقعة تعدي بالساطور وسط الشارع بالمنوفية

واقعة سائق التوك توك
واقعة سائق التوك توك
مروة فاضل

تستمر جهات التحقيق في محافظة المنوفية في مباشرة التحقيقات في واقعة تعدي سيدة على سائق توك توك وسط الشارع بمدينة شبين الكوم. 

حيث تم حجز السيدة وسائق التوك التوك على ذمة التحريات لحين الانتهاء منها واتخاذ قرار في القضية. 

وتداول عدد من أهالي المنوفية فيديو لسيدة بحوزتها سيارة ملاكي تعتدي علي سائق توك توك بساطور وسط الشارع. 

وأعلنت وزارة الداخلية ضبط السيدة في بيان علي صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك جاء كالآتي "في إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن نزول سيدة من سيارة ملاكى وتعديها على قائد مركبة "توك توك" مستخدمةً سلاح أبيض.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 الجارى تبلغ لقسم شرطة شبين الكوم بالمنوفية من (سائق مركبة "توك توك" – مقيم بدائرة القسم) بقيام طليقة شقيقه "الظاهرة بمقطع الفيديو" (مصففة شعر تعمل بالخارج – مقيمة بدائرة القسم) بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بجرح قطعى بالذراع لخلافات على حضانة نجلها من شقيقه ووجود قضايا منظورة بشأنها عقب زواجه من أخرى.  
أمكن ضبط المذكورة والسيارة والأداة المستخدمة فى التعدى، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية".

محافظة المنوفية المنوفية أخبار محافظة المنوفية سائق توك توك وزارة الداخلية

