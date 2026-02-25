مات فجأة.. حزن في المنوفية لوفاة شاب بعد مشاركته بحملة إفطار صائم

تسود حالة من الحزن بين أهالي مدينة شبين الكوم عقب وفاة شاب بشكل مفاجئ بعد انتهاءه من المشاركة في حملة إفطار صائم وافطار الصائمين بمحطة قطار شبين الكوم.

وأكد أهالي شبين الكوم، أن الشاب ربيع عبد الجواد كان دائم المشاركة في حفلات إفطار صائم التي ينظمها الشباب في العزبة الغربية بشبين الكوم.

وأضاف الأهالي، أن الشاب ربيع شارك معهم أمس في إفطار قطار وتوزيع الإفطار علي الصائمين بمحطة القطار وكذلك توزيع السحور علي الاهالي .

وأوضح الأهالي، أنه عاد إلي بيته بعد يوم ممتلئ بعمل الخير ولكنهم فوجئوا باتصال من زوجته أن زوجها مريض للغايه وغير قادر علي الحديث.

وتابع الأهالي، أنهم توجهوا اليه وتوجهوا به إلى مستشفي شبين الكوم ولكنهم وهم في طريقهم كان القدر اسرع وتوفي ربيع عبد الجواد تاركا وراءه حزن كبير بين الجميع.