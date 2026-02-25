قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مش قلقانة لو بيعمل مساكنة.. دينا تكشف رأيها المثير للجدل حول تربية الأبناء والرقص
محامي فرد الأمن: رجل الأعمال استغل نفوذه.. وموكلي حرص على ضبط النفس بسبب توفير قوت أطفاله
دعاء اليوم السابع من رمضان.. ردد أفضل 50 دعوة تقضي لك 1000 حاجة وتزيد الأرزاق
درة لـ صدى البلد: أرفض الظهور في برامج المقالب
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة GCL الصينية
وزارة المالية: 98% من المواطنين يستفيدون من إعفاء الضريبة على العقارات
في الذكرى الـ١٠٨٦ لتأسيسه.. محافظ الشرقية يشارك في الاحتفال باليوم السنوي للجامع الأزهر
برشلونة يضع عمر مرموش كخيار بديل بجانب ألفاريز وهالاند في الصيف المقبل
بعد مأساة غرق الطلاب في شاطئ أبو تلات.. تأييد حبس رئيس أكاديمية وهمية 3 سنوات
تأجيل محاكمة إعلامي متهم بسب وقذف الفنانة بدرية طلبة لجلسة 25 مارس
أستراليا تدرس منع دخول إسرائيلي لتحريضه على إبادة الفلسطينيين بغزة
ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث
محافظات

مات فجأة.. حزن في المنوفية لوفاة شاب بعد مشاركته بحملة إفطار صائم

الشاب ربيع عبد الجواد
الشاب ربيع عبد الجواد
مروة فاضل

تسود حالة من الحزن بين أهالي مدينة شبين الكوم عقب وفاة شاب بشكل مفاجئ بعد انتهاءه من المشاركة في حملة إفطار صائم وافطار الصائمين بمحطة قطار شبين الكوم. 

وأكد أهالي شبين الكوم، أن الشاب ربيع عبد الجواد كان دائم المشاركة في حفلات إفطار صائم التي ينظمها الشباب في العزبة الغربية بشبين الكوم. 

وأضاف الأهالي، أن الشاب ربيع شارك معهم أمس في إفطار قطار وتوزيع الإفطار علي الصائمين بمحطة القطار وكذلك توزيع السحور علي الاهالي . 

وأوضح الأهالي، أنه عاد إلي بيته بعد يوم ممتلئ بعمل الخير ولكنهم فوجئوا باتصال من زوجته أن زوجها مريض للغايه وغير قادر علي الحديث. 

وتابع الأهالي، أنهم توجهوا اليه وتوجهوا به إلى مستشفي شبين الكوم ولكنهم وهم في طريقهم كان القدر اسرع وتوفي ربيع عبد الجواد تاركا وراءه حزن كبير بين الجميع. 

محافظة المنوفية اخبار محافظة المنوفية افطار صائم شبين الكوم المنوفية

محافظ أسيوط يشهد احتفالية كبرى بجامعة الأزهر ويؤكد: الأزهر ضمير الأمة وحصن الوسطية

في ذكرى تأسيسه الـ1086.. محافظ أسيوط: الأزهر ضمير الأمة وحصن الوسطية

«بسمة أمل» ترسم الفرحة على وجوه أطفال الأورام في زيارة إنسانية لدعم الصغار بالأقصر

«بسمة أمل» ترسم الفرحة على وجوه أطفال الأورام في شفاء الأورمان بالأقصر

فهمى عمر

بعد 97 عاما من العطاء.. وفاة الإذاعي الكبير فهمي عمر في مسقط رأسه بقنا

الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة GCL الصينية

في الذكرى الـ١٠٨٦ لتأسيسه.. محافظ الشرقية يشارك في الاحتفال باليوم السنوي للجامع الأزهر

أخطاء شائعة في تعليم الأطفال الصيام.. تجنبها ليحب طفلك العبادة

وزير النقل يتابع التقدم في أعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع

تصريحات الراقصة دينا

مش قلقانة لو بيعمل مساكنة.. دينا تكشف رأيها المثير للجدل حول تربية الأبناء والرقص

بئر غرس

الرسول شرب واغتسل منه.. بئر غرس شاهد على السيرة النبوية في المدينة المنورة

سيدة تعتدي على سائق توك توك في المنوفية

سيدة تتعدى على سائق توك توك بآلة حادة أثناء سيرها في المنوفية.. والأمن يفحص الفيديو

وزير الدفاع يشارك مقاتلي الجيش الثاني الميداني تناول وجبة الإفطار

وزير الدفاع: حماية الوطن تتطلب الحفاظ على الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

