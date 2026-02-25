قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوزراء: سند المواطن أول طرح مصري لسندات حكومية تستهدف الأفراد بعائد مجزٍ
الدولار يفاجئ الجميع ويتخطى حاجز الـ48 جنيهًا في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء
ننشر أول صورة لفرد الأمن المعتدى عليه من رجل أعمال داخل كمبوند في التجمع
وزير الدفاع: حماية الوطن تتطلب الحفاظ على الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات
تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير
هتفطر إمتى؟.. موعد أذان المغرب وصلاة التراويح في سابع أيام رمضان 2026
أرقام ومقارنات مع المدربين السابقين.. ماذا قدم توروب في 25 مباراة مع الأهلي؟
محامي فرد أمن التجمع لـ صدى البلد: رجل الأعمال تسبب في أذى نفسي لموكلي
عدوان إسرائيلي جديد ضد قوات اليونيفيل في جنوب لبنان
البرلمان يتحرك لحماية الأطفال من مخاطر السوشيال ميديا.. وقانون جديد قريبا
مصرع وفقدان 21 مصريا.. الخارجية تتابع حادث غرق مركب هجرة غير شرعية
أثبت إزاي إني برئ.. مؤلف فخر الدلتا يخرج عن صمته بعد اتهامه بالتحرش.. تفاصيل
محافظات

محافظ المنوفية يكرم مدير مديرية الزراعة السابق تقديراً لجهوده

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

كرم اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، المهندس ناصر أبو طالب مدير مديرية الزراعة السابق ، وذلك عقب صدور قرار وزير الزراعة  واستصلاح الاراضي بتوليه مديراً لمديرية الزراعة بمحافظة البحيرة.

حيث أهداه محافظ المنوفية درع المحافظة  تقديراً لمجهوداته التي بذلها خلال فترة عمله ودوره في النهوض بقطاع الزراعة  والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، متمنياً له دوام التوفيق في مهام عمله الجديد.

وخلال اللقاء ، أكد محافظ المنوفية على الدور الحيوي لقطاع الزراعة أحد الأعمدة الرئيسية في عملية التنمية الشاملة  وتنفيذ خطط الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى الحياة المعيشية للمواطنين ، موجهاً المهندس محمد عزت عجور مدير مديرية الزراعة الجديد بالمتابعة الميدانية لكافة ملفات العمل وبالأخص التصدي لكافة أشكال التعديات على الاراضي الزراعية والازالة الفورية في المهد حفاظاً على حقوق ومقدرات الدولة.

ومن جانبه أعرب مدير مديرية الزراعة السابق عن كامل تقديره لمحافظ المنوفية وسعادته بهذه اللفتة الطيبة ، لافتاً عن اعتزازه بفترة عمله وسط كوكبة متميزة من القيادات التنفيذية ، ومقدما التهنئة لمحافظ المنوفية على توليه مهام منصبه الجديد.

محافظة المنوفية المنوفية زراعة المنوفية اخبار محافظة المنوفية تكريم

