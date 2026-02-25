محافظ المنوفية يكرم مدير مديرية الزراعة السابق تقديراً لجهوده

كرم اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، المهندس ناصر أبو طالب مدير مديرية الزراعة السابق ، وذلك عقب صدور قرار وزير الزراعة واستصلاح الاراضي بتوليه مديراً لمديرية الزراعة بمحافظة البحيرة.

حيث أهداه محافظ المنوفية درع المحافظة تقديراً لمجهوداته التي بذلها خلال فترة عمله ودوره في النهوض بقطاع الزراعة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، متمنياً له دوام التوفيق في مهام عمله الجديد.

وخلال اللقاء ، أكد محافظ المنوفية على الدور الحيوي لقطاع الزراعة أحد الأعمدة الرئيسية في عملية التنمية الشاملة وتنفيذ خطط الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى الحياة المعيشية للمواطنين ، موجهاً المهندس محمد عزت عجور مدير مديرية الزراعة الجديد بالمتابعة الميدانية لكافة ملفات العمل وبالأخص التصدي لكافة أشكال التعديات على الاراضي الزراعية والازالة الفورية في المهد حفاظاً على حقوق ومقدرات الدولة.

ومن جانبه أعرب مدير مديرية الزراعة السابق عن كامل تقديره لمحافظ المنوفية وسعادته بهذه اللفتة الطيبة ، لافتاً عن اعتزازه بفترة عمله وسط كوكبة متميزة من القيادات التنفيذية ، ومقدما التهنئة لمحافظ المنوفية على توليه مهام منصبه الجديد.