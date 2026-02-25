قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

في اجتماع مسائي.. محافظ المنوفية يلتقي رؤساء شبين الكوم وحي شرق

مروة فاضل

واصل اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية اجتماعاته المسائية الموسعة بكافة عناصر منظومة العمل بالمحافظة ، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لخطط الأداء التنفيذي ومعدلات الإنجاز ، والوقوف على أهم التحديات  للعمل على تذليها وإيجاد حلول فورية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ، بحضور اللواء عبدالله الديب السكرتير العام ، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد ،  رمضان محمدي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم ،  هيثم عازق رئيس حي شرق ونواب المركز والحي .

بدأ اللقاء باستعراض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم  عرض تقديمي مفصل عن حجم العاملين بمختلف الإدارات بإجمالي 680 موظف ، إلى جانب استعراض الهيكل التنظيمي الذي يضم 8 وحدات محلية بإجمالي 125 قرية وعزب تابعة، فضلاً عن عدد النواب واختصاصاتهم بما يضمن وضوح المسؤوليات وسرعة إنجاز الأعمال.

كما شهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات الحيوية على رأسها ملف أملاك الدولة وآليات تقنين الأوضاع ، ونسب إنجاز ملفات التصالح في مخالفات البناء ، ورصد المتغيرات المكانية والتعامل الفوري معها، إلى جانب موقف تنفيذ قرارات الإزالة ضمن الموجة الـ ٢٨ ، ومنظومة النظافة وإدارة المخلفات الصلبة، وسبل الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما استعرض الاجتماع حجم الاستثمارات الموجهة لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 / 2026 بمركز ومدينة شبين الكوم ، والتي بلغت ما يزيد عن  77 مليون جنيه، لتنفيذ حزمة من المشروعات التنموية والخدمية، ودعم مشروعات البنية التحتية بعدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها رصف الطرق وتحسين البيئة  ورفع كفاءة الحملات الميكانيكية وتدعيم شبكات الإنارة العامة بنطاق المركز والقرى التابعة.

وتناول اللقاء كذلك مناقشة الفرص الإستثمارية المتاحة والعرض بكيفية استغلالها وملف الإيرادات، وسبل تعظيم الموارد الذاتية، ورفع معدلات التحصيل، وتحقيق الانضباط المالي بما يسهم في دعم خطط التنمية ، وكذا أهم معوقات العمل والتحديات وسبل توفير حلول قابلة للتنفيذ على أرض الواقع لتلافي المشكلات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ذات السياق استعرض رئيس حي شرق شبين الكوم منظومة العمل والهيكل التنظيمي ، تضمن حجم العاملين بمختلف الإدارات بإجمالي 138 موظفًا ، وكذا تم استعراض الموقف الحالي لعدد من ملفات العمل ونسب الانجاز ومنها ملفات التصالح على مخالفات البناء والمتغيرات المكانية والموقف التنفيذي لخطة تطوير العشوائيات بالمرحلة الثانية وأهم المعوقات وسبل تذليلها ،  وغيرها من الملفات الهامة بالإضافة إلى مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 - 2026 والتي بلغت ما يزيد عن 52 مليون جنيه لتنفيذ عدد من  المشروعات التنموية والخدمية وتدعيم مشروعات البنية التحتية في عدة قطاعات مختلفة منها الطرق والنقل وتحسين البيئة و شبكات الإنارة العامة بنطاق المركز والقرى .

كما تم استعراض منظومة المخلفات الصلبة ونقلها للمدفن الصحي والإجراءات المتخذة بالإضافة إلى الاستعانة بوحدات التدخل السريع وكذا موقف الحملة الميكانيكية وأعمال صيانة ورفع كفاءة المعدات لتأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه.

هذا وقد أكد محافظ المنوفية علي ضرورة بذل المزيد من الجهد والتواجد الميداني المستمر لمتابعة معدلات وآليات تنفيذ المشروعات المستهدفة لسرعة دخولها الخدمة تحقيقاً للصالح العام ، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعات وزيارات ميدانية مفاجئة لكافة المراكز والقطاعات الخدمية للوقوف على مستوى معدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، وأنه لا يدخر جهداً في تقديم الدعم والحلول اللازمة ومواجهة التحديات على أرض الواقع، وأن هناك تقييم دائم ومتابعة مستمرة لكافة عناصر الجهاز الإداري بالمحافظة ، مشدداً علي أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير لأي مسئول في مهام عمله، وأن كل مسؤول سيحاسب بقدر ما يحقق إنجاز حقيقي يخدم المواطن.

