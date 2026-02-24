ضبط منشأة غير مرخصة لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة بالباجور بالمنوفية

تمكنت زراعة المنوفية، برئاسة المهندس ناصر أبو طالب، وكيل وزارة الزراعة، وبالتنسيق مع مباحث التموين، من تنفيذ حملات ميدانية مكثفة للمرور على محلات تجارة المبيدات والأسمدة والمخصبات الزراعية بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

أسفرت الحملة عن ضبط منشأة غير مرخصة لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة بمركز الباجور، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة مواصلة الجهود في شن الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط الأسواق والحفاظ على الصحة العامة والإنتاج الزراعي، ومنع استغلال المزارعين في الغش التجاري حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم.