بعد طردها من منزلها.. محافظ المنوفية يأمر بتوفير سكن مناسب لسيدة وبناتها

في لفتة إنسانية واستجابة سريعة لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، أمر اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بتوفير سكن مناسب لأم بسملة وبناتها عقب نشر قصتها علي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب وجودها في الشارع هي وبناتها أمام عيادات أبوبكر بشبين الكوم وليس لديها مأوى .

على الفور كلف محافظ المنوفية مدير مديرية التضامن الإجتماعى ورئيس حي غرب شبين الكوم بتوفير مسكن مناسب للأسرة وإرسال فريق التدخل السريع لتقديم الدعم النفسي للاسرة وقرر صرف دعم مالي للاسرة.

وقامت فرقة التدخل السريع بالتضامن يرافقها متطوعي الهلال الأحمر بنقل السيدة بسيارة الهلال الأحمر المصري بالمنوفية لمسكنها الجديد؛ بما يضمن توفير بيئة آمنه وكريمة لهن ، وقامت فرق الهلال بتوفير سلات غذائية وبطاطين .

وأكد محافظ المنوفية على التواصل الدائم والفعال مع جموع أبناء وأهالي المحافظة والاستجابة الفورية لكافة الحالات الانسانية عبر منصات التواصل الاجتماعي لتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدات اللازمة دعماً لهم وتحسين جودة الحياة المعيشية.