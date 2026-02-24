قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

هل الزبادي في رمضان يسبب السرطان؟

هل الزبادي في رمضان يسبب السرطان؟
هل الزبادي في رمضان يسبب السرطان؟
أسماء عبد الحفيظ

تنتشر شائعات كثيرة حول علاقة بعض الأطعمة بالأمراض الخطيرة، ومنها الادعاء بأن الزبادي قد يسبب السرطان. 

لكن الخبراء يؤكدون أن هذه المعلومة غير صحيحة، ولا يوجد دليل علمي يثبت ارتباط تناول الزبادي بزيادة خطر الإصابة بالسرطان.

وفى هذا الإطار، قال خبير التغذية عبد الرحمن شمس، في تصريحات لـ صدى البلد، أن الزبادي من منتجات الألبان المخمرة التي تحتوي على بكتيريا نافعة تعرف بالبروبيوتيك، وهي تلعب دورًا مهمًا في دعم صحة الجهاز الهضمي.

 كما يساعد على تحسين الهضم وتعزيز توازن البكتيريا المفيدة في الأمعاء، وهو ما ينعكس إيجابيًا على صحة الجسم بشكل عام.

هل الزبادي يسبب السرطان؟

وبحسب الدراسات العلمية، لا يوجد ارتباط مباشر بين الزبادي والسرطان، بل إن بعض الأبحاث تشير إلى أن منتجات الألبان المخمرة قد تسهم في دعم صحة الأمعاء وتقليل الالتهابات، ما قد يكون مفيدًا للجهاز المناعي.

وأكد خبير التغذية أن المخاوف المتعلقة بالزبادي غالبًا ترتبط بالأنواع المحلاة التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر أو الإضافات الصناعية، هذه الأنواع قد تؤثر على الصحة إذا تم تناولها بكميات كبيرة، لكنها لا ترتبط مباشرة بالسرطان.

الزبادي في رمضان خيار صحي

الزبادي في رمضان خيار صحي 

ويعد الزبادي من الأطعمة المناسبة في رمضان، خاصة في السحور، لأنه يساعد على تحسين عملية الهضم ويمنح شعورًا بالامتلاء. كما يحتوي على الكالسيوم والبروتين، وهما عنصران مهمان لدعم صحة العظام.

تناول الزبادي في السحور قد يساعد أيضًا في تقليل الشعور بالعطش خلال ساعات الصيام، لأنه يساهم في ترطيب الجهاز الهضمي. لكن يفضل اختيار الزبادي الطبيعي غير المحلى، وتجنب الأنواع التي تحتوي على نسب عالية من السكر.

ما الذي يسبب السرطان؟

توضح الجهات الصحية أن عوامل الإصابة بالسرطان متعددة، منها التدخين، النظام الغذائي غير الصحي، التعرض للمواد المسرطنة، والعوامل الوراثية. ولا يصنف الزبادي ضمن هذه العوامل.

الوقاية من السرطان تعتمد على نمط حياة صحي يشمل التغذية المتوازنة، ممارسة النشاط البدني، والابتعاد عن العادات الضارة. لذلك ينصح الخبراء بالتركيز على جودة الغذاء بدلاً من تصديق الشائعات غير المدعومة علميًا.

World Health Organization تؤكد أن الوقاية من السرطان ترتبط بعوامل يمكن التحكم فيها، مثل التغذية السليمة والحفاظ على الوزن الصحي. ولا توجد توصيات تحذر من الزبادي كعامل خطر.

كيف تختار الزبادي الصحي؟

للاستفادة من فوائد الزبادي دون مخاوف صحية، ينصح الخبراء باتباع النصائح التالية:

  • اختيار الزبادي الطبيعي غير المحلى.
  • تجنب الأنواع التي تحتوي على إضافات صناعية أو نسب عالية من السكر.
  • تناوله باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن.

يمكن إضافة الفاكهة أو المكسرات بكميات بسيطة لتحسين الطعم دون زيادة السكر.

