لسحور صحي.. اختار البيض لهذه الأسباب

يُعد البيض من أكثر الأطعمة قيمةً غذائية على الإطلاق، ولذلك يُعتبر خيارًا ممتازًا لوجبة السحور في شهر رمضان، خاصةً لمن يرغب في الشعور بالشبع والطاقة لفترة أطول أثناء الصيام.

تحتوي البيضة الكاملة على مجموعة متكاملة من العناصر الغذائية اللازمة للصحة، حيث إن بيضة واحدة كبيرة مسلوقة توفر:

-فيتامينA: حوالي 8% من الاحتياج اليومي

-حمض_الفوليك: 6%

-حمض_البانتوثينيك (فيتامين B5): 14%

-فيتامين B12: حوالي 23%

-الريبوفلافين (فيتامين B2): 20%

-الفوسفور: 7%

-السيلينيوم: 28%

كما يحتوي البيض أيضًا على كميات جيدة من فيتامينD، وفيتامين E، وفيتامين B6، والكالسيوم، والزنك.

وتحتوي البيضة الواحدة على نحو 78 سعرًا حراريًا، و6 جرامات من البروتين، و5 جرامات من الدهون، مما يجعلها خيارًا متوازنًا يمنح الجسم طاقة مستمرة خلال ساعات الصيام.

المصدرdailymedicalinfo