مدبولي: 5.5 مليون عبوة مواد غذائية للمواطنين خلال رمضان

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن من نفحات الشهر الكريم أن نجتمع اليوم على الخير من خلال المبادرة الرئاسية أبواب الخير، في تجسيد واضح وهو فتح الخير والبسمة على قلوب المصريين.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته خلال اطلاق مبادرة "أبواب الخير" أن المبادرة جاءت تلبية لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

ولفت إلى أن المبادرة ليست أرقام لكن مساندة للمواطنين، وأن ما يتم هو تقديم وجبات ساخنة من مبادرة تحيا مصر، ووزارة التضامن.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، على أن المبادرة الرئاسية "أبواب الخير" تستهدف تخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان على مستوى الجمهورية.



وأضاف رئيس الوزراء، أننا نقدم يوميا 4.5 مليون وجبة ساخنة من خلال مطابخ صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن عبر المبادرة الرئاسية "أبواب الخير".



وأوضح رئيس الوزراء، أننا نقدم أكثر من 60 مليون وجبة إفطار وسحور على مستوى الجمهورية عبر المبادرة الرئاسية "أبواب الخير".

5.5 مليون عبوة مواد غذائية



ولفت رئيس الوزراء إلى أن إجمالي المستهدف من المبادرات خلال شهر رمضان يبلغ 71 مليون وجبة ساخنة داخل مصر و5.5 مليون عبوة مواد غذائية.



وأعلن رئيس الوزراء إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية "أبواب الخير" لدعم الفئات الأسر المستحقة والأولى بالرعاية في شهر رمضان الكريم .



