مدبولي: نقدم يوميا 4.5 مليون وجبة ساخنة من خلال مطابخ "تحيا مصر"

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن المبادرة الرئاسية "أبواب الخير" تستهدف تخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان على مستوى الجمهورية.

وقال رئيس الوزراء، إننا نقدم يوميا 4.5 مليون وجبة ساخنة من خلال مطابخ صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن عبر المبادرة الرئاسية "أبواب الخير".

وأوضح رئيس الوزراء، أننا نقدم أكثر من 60 مليون وجبة إفطار وسحور على مستوى الجمهورية عبر المبادرة الرئاسية "أبواب الخير".

ولفت رئيس الوزراء إلى أن إجمالي المستهدف من المبادرات خلال شهر رمضان يبلغ 71 مليون وجبة ساخنة داخل مصر و5.5 مليون عبوة مواد غذائية.

وأعلن رئيس الوزراء إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية "أبواب الخير" لدعم الفئات الأسر المستحقة والأولى بالرعاية في شهر رمضان الكريم .

