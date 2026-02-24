إصابة 3 عمال بصعوبة في التنفس عقب نشوب حريق مصنع بالسادات

أصيب 3 عمال بصعوبة في التنفس عقب اندلاع حريق مصنع بالمنطقة الرابعة بمدينة السادات.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية اخطارا من مركز شرطة السادات بنشوب حريق في مصنع بالمنطقة الصناعية الرابعة بالمدينة.

بالانتقال لقوات الحماية المدنية والاطفاء تم السيطرة علي الحريق وتبين اصابة 3 عمال بصعوبة في التنفس نتيجة الحريق.

وتبين أن المصابين هم كلا “ م. ع ” 35 سنة، “ م. أ ” ومقيم السادات، “ م. ع” 37 سنة.

وتم نقل المصابين إلي مستشفي السادات وإجراء الإسعافات الأولية لهم وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.