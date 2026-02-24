كيف تعيش يومًا مثاليًّا في رمضان؟ ..الأزهر للفتوى يجيب بـ15 عملًا صالحًا

نشر مركز مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية برنامج يومي لرمضان، لاغتنام شهر رمضان بالصلاة والصوم والدعاء والذكر والأعمال الصالحة وعدم تضيع اي وقت فيه.

يوم من رمضان

١- ابدأ يومك بصلاة الفجر.

٢ـ اجلس بعد الفجر واقرأ جزءًا من القرآن.

٣ـ اجلس في مصلاك بعد الفجر واذكر الله حتى تطلع الشمس؛ لتفوز بأجر الحج والعمرة.

٤ـ صلّ الضحى لتؤدي شكر الله في هذا اليوم.

٥ـ حافظ على الصلاة في المسجد؛ لتفوز بأجر الجماعة.

٦ـ احرص على صلاة 12 ركعة سنة مؤكدة مع الصلوات الخمس المكتوبة؛ لتفوز ببيت في الجنة.

٧ـ أكثر من ذكر الله أثناء يومك؛ لتفوز بالأجر العظيم.

٨ـ أكثر من الصلاة على النبي ﷺ؛ ليغفر ذنبك ويذهب همك وترفع درجتك.

٩ـ أكثر من الدعاء لنفسك ولأهلك ولعموم المسلمين فدعاؤك مجاب إن شاء الله.

١٠- صل رحمك ولو هاتفيًّا؛ ليبارك لك في عمرك ويوسع لك في رزقك.

١١- تصدق ولو بالقليل ليبارك لك في مالك ويضاعف لك في ثوابك.

١٢- عُد مريضًا وإن لم يكن قريبًا؛ ليصلي عليك سبعون ألف ملك، ويكون لك بستان في الجنة.

١٣- اتبع جنازة؛ لتغنم قيراطا في الجنة.

١٤- فطّر صائمًا؛ لتفوز بمثل أجره.

١٥- أقم الليل بصلاة التراويح والتهجد.