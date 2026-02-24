قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس التحرير
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

موعد أذان المغرب اليوم .. احرص على الدعاء قبل الإفطار

موعد أذان المغرب اليوم
موعد أذان المغرب اليوم
عبد الرحمن محمد

موعد أذان المغرب.. مع بداية صباح جديد من شهر رمضان المبارك والذي يوافق الثلاثاء 6 من رمضان ، بدأ الصائمون في البحث عن موعد أذان المغرب اليوم ،

وتكشف البيانات الرسمية عن تباين طفيف في توقيتات الإفطار بين المحافظات نظراً للموقع الجغرافي، حيث يترقب المسلمون لحظة رفع الأذان لإعلان انتهاء صيام اليوم الخامس وبدء تناول وجبة الإفطار.

قائمة مواعيد أذان المغرب حسب المدن والمحافظات
تستعرض القائمة التالية مواعيد رفع الأذان في المدن المصرية حسب التوقيت المحلي:
* القاهرة: 5:50 مساءً.
* الجيزة: 5:51 مساءً.
* القليوبية: 5:50 مساءً.
* الإسكندرية: 5:54 مساءً.
* طنطا: 5:50 مساءً.
* المنصورة: 5:48 مساءً.
* الزقازيق: 5:48 مساءً.
* أسيوط: 5:52 مساءً.
* بني سويف: 5:51 مساءً.
* قنا: 5:47 مساءً.
* الأقصر: 5:48 مساءً.
* أسوان: 5:48 مساءً.
* الغردقة: 5:42 مساءً.
* شرم الشيخ: 5:39 مساءً.
* الإسماعيلية: 5:45 مساءً.
* السويس: 5:45 مساءً.
* بورسعيد: 5:44 مساءً.
* كفر الشيخ: 5:50 مساءً.
* المحلة الكبرى: 5:50 مساءً.
* العلمين: 5:58 مساءً.
* واحة سيوة: 6:13 مساءً.

دعاء الإفطار المأثور
وعند سماع صوت الحق معلناً موعد الإفطار، يُسن للصائم أن يردد دعاء النبي ﷺ عند فطره:
"ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ"

اللهم تقبل منا ومنكم صالح الأعمال وصياماً مقبولاً وإفطاراً شهياً.

دعاء اليوم السادس من رمضان

اَللّهُمَّ اغْسِلْنى فيهِ مِن الذُّنُوبِ، وَطَهِّرْنى فيهِ مِنَ الْعُيُوبِ، وَامْتَحِنْ قَلْبى فيهِ بِتَقْوَى الْقُلُوبِ أسألُكَ اَللّهُمَّ فيهِ ما يُرْضيكَ، وَأعُوذُ بِكَ مِمّا يُؤْذيكَ، وَاَسألُكَ التَّوْفيقَ فيهِ لأَنْ اُطيعَكَ وألا أعصِيكَ اجْعَلْنى فيهِ رَبى مُحبًّا لأَوْليائِكَ مُعادِيًا لأَعدْائكَ مُسْتنًّا فيهِ بِسُنَّةِ خاتَمِ أنْبِيائِكَ.

شهر رمضان موعد أذان المغرب أذان المغرب مواقيت الصلاة موعد الإفطار اليوم

