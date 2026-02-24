396 سائحًا يتسلقون جبل موسى تزامنًا مع بدء الصوم الكبير وإغلاق دير سانت كاترين ثلاثة أيام

شهدت مدينة سانت كاترين إقبالًا سياحيًا ملحوظًا في أول أيام شهر رمضان، حيث استقبلت 396 سائحًا وزائرًا، بينهم 3 مصريين و393 سائحًا

من جنسيات متعددة، أبرزها فرنسا، وكوريا الجنوبية، وألمانيا، والهند، والولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وبنجلادش، وسويسرا، وذلك لتسلق جبل موسى ومشاهدة شروق الشمس من أعلى القمم الجبلية.

وأوضح إبراهيم عبد الحليم، مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالمدينة، أن جميع الزائرين صعدوا جبل موسى للاستمتاع بتجربة الشروق والطبيعة الجبلية الفريدة، رغم إغلاق دير سانت كاترين أمام الزيارات، تزامنًا مع بدء الصوم الكبير.

وأشار إلى أن الدير يُغلق أبوابه لمدة ثلاثة أيام في بداية الصوم الكبير، حيث ينقطع الرهبان خلالها للعبادة والصلاة في صوم انقطاعي كامل، دون استقبال أي زائرين، على أن يُستأنف فتح الدير واستقبال السائحين عقب انتهاء هذه الفترة الروحية.

وأضاف أن المدينة تشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، إذ سجلت العظمى 15 درجة مئوية نهارًا، فيما تنخفض ليلًا إلى 3 درجات مئوية، مع تكوّن الصقيع على قمم الجبال. ورغم برودة الطقس، يتواصل إقبال السائحين الراغبين في خوض تجربة تسلق الجبل، سواء سيرًا على الأقدام أو على ظهور الجمال.

وعقب الانتهاء من رحلة التسلق، يحرص السائحون على زيارة الأودية الملونة ومحمية سانت كاترين، إلى جانب استراحة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والتعرف على نمط الحياة البدوية، وزيارة مناطق ، وشراء الأعشاب الطبية والمشغولات السيناوية والمنتجات التراثية البدوية.

من جانبه، أكد توني كازامياس، المستشار الإعلامي للدير، أن الصوم الكبير يمتد لمدة 55 يومًا حتى عيد القيامة المجيد، موضحًا أن الأيام الثلاثة الأولى تُعد صومًا انقطاعيًا كاملًا للرهبان، يتفرغون خلالها للصلاة والعبادة، على أن يُستأنف استقبال الزائرين فور انتهاء هذه الأيام.