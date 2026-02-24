التعليم : انتظروا النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 ..قريباً

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خبرا عاجلا لطلاب الثانوية العامة 2026

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أبناؤنا طلاب الثانوية العامة 2026 ، انتظروا قريباً طرح النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 ، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم مع إتاحة حل النماذج عبر قناة مدرستنا 3

النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026

من جانبها ، تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لإتاحة تحميل النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 pdf على مواقع وزارة التربية والتعليم قريباً .

رابط النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 pdf

رابط النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 pdf من المقرر أن تعلنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي قريباً جداً .

رابط النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 pdf ، يمكن ترقب ظهوره على موقع وزارة التربية والتعليم https://moe.gov.eg/ ، وعلى بوابة مركز المعلومات https://emis.gov.eg/

وعلى رابط النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 pdf ، سوف يجد طلاب الثانوية العامة نماذج امتحانية استرشادية بنفس مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2026 وذلك في جميع المواد .

وتهدف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من إهتمامها بإتاحة النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 pdf لكل مادة إلى تدريب أبنائنا الطلاب على امتحانات الثانوية العامة 2026 بشكل فعال ونموذجي، من خلال تقديم شرح وافٍ لكيفية حل نماذج الامتحانات.

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

ومن المقرر أن يتم إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 على رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم قريباً .

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم يمكن الوصول إليه عبر منصة الشهادات العامة الموجودة على الرابط التالي https://moe-register.emis.gov.eg/login

أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2026 .. خطوات الاستعلام عنها

وبمجرد إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم، سيتاح للطالب التعامل مع رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 من خلال اتباع عدة الخطوات التالية :

ادخل على رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 https://moe-register.emis.gov.eg/

اكتب البريد الإلكتروني المدرسي الموحد للطالب

اضغط على أيقونة الاستعلام عن رقم الجلوس

اكتب البيانات المطلوبة ليظهر رقم الجلوس ومقر لجنة سير الإمتحان

للحصول على البريد الإلكترونى الموحد للطالب ، يمكن الدخول الضغط على انشاء البريد الإلكترونى المدرسي عبر الرابط التالي https://office365.emis.gov.eg/

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. موعد البداية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الأول ، من المقرر أن يبدأ رسميا اعتبارا من السبت 20 يونيو 2026 ، وذلك وفقا للمواعيد الرسمية المعلنة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الثاني اعتبارا من يوم السبت الموافق 22 أغسطس 2026

