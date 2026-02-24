قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة 10 أطفال في حادث انقلاب تروسيكل أثناء ذهابهم لمدرستهم بـ بسيون | ما القصة؟
الرئيس السيسي يهنئ رئيس جمهورية الدومينيكان بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال
عبد العاطي: دعم الجيش اللبناني رسالة تضامن قوية ويمكِّن الدولة من حصرية السلاح
8000 قـ.تيل.. روسيا تكشف حجم خسائرها في حربها ضد أوكرانيا
تحذير من "حماقة" أمريكية.. الجيش الإيراني يهدد: أي تصعيد سيحرق حلفاء واشنطن بالمنطقة
اتحاد الكرة يصرف 5 ملايين جنيه مستحقات الحكام عن يناير ويؤكد استقرار منظومة التحكيم
الصين تضيق الخناق على اليابان بفرض قيود تجارية كبيرة
معلومات الوزراء يطلق العدد السادس من «سياسات مناخية» تزامنًا مع COP30 لتعزيز الرؤى البيئية والمناخية
مدفيديف يحذر من حصول كييف على التكنولوجيا النووية: سنستخدم أسلحتنا المدمرة
رئيس الوزراء يتابع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري و كوبري 6 أكتوبر
تنظيم الاتصالات: إصدار شرائح للأطفال تمنع الدخول على المواقع الاباحية
مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في انقلاب ميكروباص بترعة الإبراهيمية بملوي بالمنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم : انتظروا النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 ..قريباً

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خبرا عاجلا لطلاب الثانوية العامة 2026 

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أبناؤنا طلاب الثانوية العامة 2026 ، انتظروا قريباً طرح النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 ،  عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم مع إتاحة حل النماذج عبر قناة مدرستنا 3

النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026

من جانبها ، تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لإتاحة تحميل النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 pdf على مواقع وزارة التربية والتعليم قريباً .

رابط النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 pdf

رابط النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 pdf من المقرر أن تعلنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي قريباً جداً .

رابط النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 pdf ، يمكن ترقب ظهوره على موقع وزارة التربية والتعليم https://moe.gov.eg/  ، وعلى بوابة مركز المعلومات https://emis.gov.eg/ 

وعلى رابط النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 pdf ، سوف يجد طلاب الثانوية العامة نماذج امتحانية استرشادية بنفس مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2026 وذلك في جميع المواد .

وتهدف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من إهتمامها بإتاحة النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 pdf لكل مادة إلى تدريب أبنائنا الطلاب على امتحانات الثانوية العامة 2026 بشكل فعال ونموذجي، من خلال تقديم شرح وافٍ لكيفية حل نماذج الامتحانات.

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

ومن المقرر أن يتم إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 على رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم قريباً .

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم يمكن الوصول إليه عبر منصة الشهادات العامة الموجودة على الرابط التالي https://moe-register.emis.gov.eg/login 

أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2026 .. خطوات الاستعلام عنها

وبمجرد إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم، سيتاح للطالب التعامل مع رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 من خلال اتباع عدة الخطوات التالية :

  • ادخل على رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 https://moe-register.emis.gov.eg/
  • اكتب البريد الإلكتروني المدرسي الموحد للطالب
  • اضغط على أيقونة الاستعلام عن رقم الجلوس
  • اكتب البيانات المطلوبة ليظهر رقم الجلوس ومقر لجنة سير الإمتحان
  • للحصول على البريد الإلكترونى الموحد للطالب ، يمكن الدخول الضغط على انشاء البريد الإلكترونى المدرسي عبر الرابط التالي https://office365.emis.gov.eg/

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. موعد البداية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الأول ، من المقرر أن يبدأ رسميا اعتبارا من السبت 20 يونيو 2026 ، وذلك وفقا للمواعيد الرسمية المعلنة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الثاني اعتبارا من يوم السبت الموافق 22 أغسطس 2026 

#تابعونا

الثانوية العامة 2026 النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 امتحانات الثانوية العامة 2026 امتحانات الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسر ورامز جلال مع والدهم

أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات مارس لـ11.5 مليون مستحق

زينة وشقيقها

وفاة شقيق زينة وتشييع الجثمان اليوم من مسجد حسن الشربتلي

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 24 فبراير

الغندور

الأمور واضحة كالشمس.. رد فعل صادم من خالد الغندور بعد فوز الأهلي

الزمالك

حول شركة الكرة.. صراع إداري محتدم داخل مجلس الزمالك

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان

حالة الطقس

عودة البرودة الشديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الأربعاء إلى الأحد المقبل

ترشيحاتنا

سور المنطقة الأثرية

الكاوتش انفجر فجأة.. سيارة نقل تتسبب في تلفيات بسور المنطقة الأثرية

النيابة الإدارية

سبائك ذهبية.. إحالة 8 مسئولين بمصر الجديدة والنزهة قبلوا رشوة مقابل تصالح المخالفة

المتهم

القبض على سائق سيارة أجرة في الشرقية.. اعرف السبب

بالصور

إزالة 475 إعلانا مخالفا للإشتراطات وتقنين أوضاع 1830 بالشرقية

اعلان
اعلان
اعلان

طريقة عمل صينية خضار في الفرن مشبعة وموفرة.. خيار صحي للأسرة

طريقة عمل صينية خضار في الفرن مشبعة وموفرة
طريقة عمل صينية خضار في الفرن مشبعة وموفرة
طريقة عمل صينية خضار في الفرن مشبعة وموفرة

توقف حركة الصيد والملاحة لسوء الأحوال الجوية في كفر الشيخ

توقف الصيد
توقف الصيد
توقف الصيد

حفنة من الفستق.. سر القوة والصحة والمناعة في قبضة يدك

حفنة من الفستق.. و اكتشف قوتها لكل جزء من جسمك
حفنة من الفستق.. و اكتشف قوتها لكل جزء من جسمك
حفنة من الفستق.. و اكتشف قوتها لكل جزء من جسمك

فيديو

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

ايمان الزيدي

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

المزيد