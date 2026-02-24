اتحاد الكرة يصرف 5 ملايين جنيه مستحقات الحكام عن يناير ويؤكد استقرار منظومة التحكيم

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، صرف مبلغ 5 ملايين جنيه قيمة مستحقات الحكام والمساعدين عن شهر يناير الماضي، وذلك لكافة الدرجات المختلفة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار التزام مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، بسداد المستحقات المالية للحكام بصورة منتظمة، وحرصه على توفير الاستقرار اللازم . فتح مجلس إدارة اتحاد الكرة ، برئاسة هاني أبوريدة، ملف تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي خلال الفترة المقبلة، حيث تنطلق فى سبتمبر المقبل التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا التي يتأهل منها فريقان لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

ويترقب مجلس إدارة اتحاد الكرة إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الأجندة الخاصة به، ومن ثم يعلن اتحاد الكرة تفاصيل خطته ورؤيته لتطوير الكرة المصرية 2038.

ويرغب اتحاد الكرة فى عدم حدوث تعارض بين رؤيته لتطوير الكرة المصرية والمنتخبات ومواعيد بطولات الكاف، خاصة أن الأخير أعلن أنه بصدد استحداث بطولة دورى أمم أفريقيا للمنتخبات الوطنية الأولى على أن تقام كل عام.

ووضع اتحاد الكرة خطة شاملة لتطوير المنتخبات الوطنية تمتد حتى عام 2038، وتعتمد على مراحل زمنية وأجيال مختلفة، بهدف توسيع قاعدة الممارسة والوصول إلى مليوني لاعب كرة قدم، مقارنة بنحو 150 ألف ممارس فقط فى الوقت الحالي.