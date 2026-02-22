اتحاد الكرة يفتح ملف تشكيل المنتخب الأولمبي استعدادا للتصفيات الأفريقية

فتح مجلس إدارة اتحاد الكرة ، برئاسة هاني أبوريدة، ملف تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي خلال الفترة المقبلة، حيث تنطلق فى سبتمبر المقبل التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا التي يتأهل منها فريقان لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

ويترقب مجلس إدارة اتحاد الكرة إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الأجندة الخاصة به، ومن ثم يعلن اتحاد الكرة تفاصيل خطته ورؤيته لتطوير الكرة المصرية 2038.

ويرغب اتحاد الكرة فى عدم حدوث تعارض بين رؤيته لتطوير الكرة المصرية والمنتخبات ومواعيد بطولات الكاف، خاصة أن الأخير أعلن أنه بصدد استحداث بطولة دورى أمم أفريقيا للمنتخبات الوطنية الأولى على أن تقام كل عام.

ووضع اتحاد الكرة خطة شاملة لتطوير المنتخبات الوطنية تمتد حتى عام 2038، وتعتمد على مراحل زمنية وأجيال مختلفة، بهدف توسيع قاعدة الممارسة والوصول إلى مليوني لاعب كرة قدم، مقارنة بنحو 150 ألف ممارس فقط فى الوقت الحالي.

وسيتم ذلك من خلال إنشاء أكاديمية كبرى لكرة القدم، تكون بمثابة النواة الأساسية لاكتشاف وتطوير المواهب في مختلف الأعمار، مشيرًا إلى أن المنتخبات من الفريق الأول وحتى مواليد 2009 تقع ضمن الخطة العاجلة للتطوير.