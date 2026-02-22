300 ألف طن صادرات غذائية.. سلامة الغذاء : حملات رقابية موسعة لضبط الأسواق وحماية صحة المستهلك

أصدر المركز الإعلامي لـ الهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي السابع لعام 2026 عن الفترة من 14 إلى 20 فبراير 2026، متضمنًا حصاد أنشطة الهيئة الرقابية والتنفيذية على مستوى الجمهورية في مجالات التفتيش، والتصدير والاستيراد، وتسجيل المنشآت والمنتجات، وحملات الرقابة على الأسواق المحلية.

وأوضح التقرير أن الهيئة واصلت تنفيذ خطتها لتعزيز الرقابة على قطاع التصنيع الغذائي والتداول المحلي والدولي، حيث نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 66 زيارة معاينة لتقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء، وأسفرت عن تسجيل 7 منشآت جديدة خلال الأسبوع الماضي.

وفي السياق ذاته، نفذت إدارة الرقابة على المحطات ومراكز التعبئة 21 زيارة فحص وتفتيش بمحافظات الإسكندرية، الإسماعيلية، البحيرة، الدقهلية، الشرقية، القليوبية، الفيوم، المنوفية، الوادي الجديد، بني سويف ودمياط، وتم تسجيل 8 منشآت، كما أصدرت الإدارة 4732 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 1378 شركة.

وبحسب تقرير الإدارة العامة للصادرات والواردات، بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة نحو 7140 رسالة بإجمالي 300 ألف طن صادرة عن 566 شركة مصدرة، شملت 763 صنفًا من المنتجات الغذائية تضمنت ثمارًا وفواكه، وخضراوات ودرنات، ومحضرات من الخضر والفاكهة، ودقيقًا ومنتجات الحبوب ومنتجات غذائية متنوعة.

وسجلت الفواكه المصدرة 39 صنفًا بإجمالي 115 ألف طن، تصدرتها الموالح بواقع 96 ألف طن، تلتها الفراولة بنحو 15 ألف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 4 آلاف طن. كما بلغ عدد أصناف الخضراوات المصدرة 46 صنفًا بإجمالي 96 ألف طن، وجاءت البطاطس في المقدمة بواقع 47 ألف طن، تلتها البطاطا الحلوة بنحو 11 ألف طن، ثم البصل بإجمالي 8 آلاف طن.

ووصل عدد الدول المستوردة للصادرات الغذائية المصرية إلى 184 دولة، تصدرتها السعودية وروسيا والسودان وسوريا وهولندا. وعلى مستوى المنافذ التصديرية، جاء ميناء سفاجا في المركز الأول بعدد 1307 رسائل، يليه ميناء القاهرة الجوي بـ1183 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 1038 رسالة.

وفي إطار دعم الصادرات الغذائية، أصدرت الهيئة 1685 شهادة صلاحية للتصدير وفقًا للآليات المعتمدة بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة ويعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.

وعلى صعيد الواردات، استقبلت البلاد 2116 رسالة غذائية بإجمالي كمية تقدر بـ407 آلاف طن لصالح 880 شركة مستوردة، شملت القمح والزيوت المتنوعة والفول العريض وفول الصويا. وتصدرت روسيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها أستراليا وإندونيسيا وأمريكا وإستونيا من بين 118 دولة. واحتل ميناء الإسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الواردة بإجمالي 726 رسالة، يليه ميناء القاهرة الجوي بـ345 رسالة، ثم ميناء بورسعيد بـ286 رسالة.

وفيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، تم الإفراج المؤقت عن 1374 رسالة غذائية تحت التحفظ، بينما تم الإفراج عن 431 رسالة ضمن منظومة الإفراج السريع. كما تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 90 رسالة تنفيذًا لقرارات لجنة التظلمات، وإصدار تراخيص استيراد لـ183 مستوردًا خلال الفترة ذاتها.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية 81 مأمورية تحفظ شملت المرور على 148 منشأة غذائية، وتم التحفظ على 339 رسالة غذائية واردة، والاستمرار في التحفظ على 27 رسالة مرفوضة معمليًا، إلى جانب إعادة تصدير 6 رسائل مرفوضة لضمان عدم تكدس الرسائل بالموانئ وتحقيق أعلى مستويات الحماية الصحية للمواطنين.

كما شملت جهود الرقابة متابعة مضارب الأرز ومنشآت المخابز، حيث تم التفتيش على 15 مخبزًا بلديًا، و7 مخابز سياحية، و5 مخابز إفرنجية. وواصلت الإدارة حملاتها على المنشآت التخزينية في محافظات الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الغربية، البحيرة، القليوبية، البحر الأحمر، أسوان، المنيا والدقهلية، ليصل إجمالي عدد المخازن المسجلة إلى 1569 مخزنًا.

واستقبلت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 129 شكوى من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وجهاز حماية المستهلك، وموقع الهيئة الإلكتروني، والترصد المبني على الحدث، والشكاوى المباشرة، حيث تم التعامل مع عدد منها وجارٍ فحص باقي الشكاوى. ونفذت الإدارة العامة لخدمة المواطنين حملات ميدانية استهدفت 265 منشأة غذائية بمحافظات الجيزة، الدقهلية، كفر الشيخ، الشرقية، الغربية، الوادي الجديد، قنا، الأقصر، جنوب سيناء، بورسعيد، المنوفية، الإسكندرية والغردقة، وتم اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بحق المنشآت المخالفة.

وفيما يخص السلاسل التجارية، نفذت الهيئة 42 حملة رقابية شملت محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الدقهلية، المنيا، بورسعيد، الغربية، الأقصر، أسيوط، المنوفية، السويس والغردقة، وارتفع إجمالي عدد الفروع المسجلة إلى 2224 فرعًا تتبع 59 سلسلة تجارية.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة تسجيل 90 منتج مكملات غذائية، وفحص 465 منتجًا جديدًا، واعتماد شركة واحدة، وإصدار 23 شهادة بيع حر و43 موافقة إعلانية. كما تم تسجيل 521 منشأة من المحال العامة، وإجراء 654 معاينة، واستيفاء 404 منشآت للاشتراطات، ليصل إجمالي المنشآت المسجلة إلى 73669 منشأة.

وفي قطاع الألبان، تم تنفيذ 12 مأمورية تفتيش على المحالب ومأمورية على مراكز تجميع الألبان بمحافظات البحيرة، الغربية، الإسكندرية، الفيوم، المنوفية وبني سويف. كما نفذت إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية 75 زيارة تفتيشية بالمطاعم والفنادق بمحافظات القاهرة، الجيزة، الدقهلية، قنا، سوهاج، البحيرة، البحر الأحمر، أسوان، الأقصر وجنوب سيناء.

وفيما يتعلق بوحدات الطعام المتنقلة، تم تنفيذ 24 جولة رقابية بمحافظات الغربية، كفر الشيخ، البحر الأحمر وقنا، وتسجيل 4 وحدات واعتماد وحدتين وإصدار شهادات مؤقتة لهما.

كما نفذت الإدارة العامة للمجازر 5 زيارات تفتيشية لمجازر الدواجن ومصانع الأمعاء، و76 جولة متابعة على مصانع المغلفات الطبيعية بمحافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنصورة، الإسماعيلية والشرقية، وأصدرت 24 إذن تصدير للمغلفات الطبيعية إلى دول الاتحاد الأوروبي.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 11 مأمورية رقابية بمحافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، سوهاج، الشرقية، الدقهلية والقليوبية، ليصل إجمالي المنشآت المسجلة إلى 830 منشأة. كما نفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 28 زيارة بمحافظات القاهرة، البحيرة، كفر الشيخ، الإسكندرية، الشرقية وبورسعيد، ليصل إجمالي المنشآت المسجلة إلى 784 منشأة.

وفحصت لجنة التظلمات 462 طلب تظلم واردة من مختلف الموانئ، في إطار مراجعة قرارات التحفظ أو الرفض وتحقيق التوازن بين سلامة الغذاء وسرعة الإفراج الجمركي.

وفي إطار الحملات على السوق المحلي، نفذت الهيئة حملاتها في 244 مركزًا وحيًا عبر 31 فرعًا وبمشاركة 1346 مفتشًا، حيث تم المرور على 6318 منشأة غذائية، وإعدام كميات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وترخيص 187 سيارة تبريد وتجميد، وتنفيذ 1490 مأمورية داخل مراكز التأهيل والإصلاح وقوات الأمن، إلى جانب 32 حملة مشتركة مع شرطة التموين ومديريات التموين والطب البيطري بالقاهرة.

كما نفذت فروع الهيئة بالمحافظات حملات مشتركة واسعة النطاق في الغربية، القليوبية، المنوفية، الأقصر، قنا، الشرقية، أسيوط، البحر الأحمر، سوهاج، دمياط، بني سويف، كفر الشيخ، الشروق، البحيرة، الإسماعيلية، الفيوم، المنيا، الدقهلية، الجيزة، أسوان، شمال سيناء وبرج العرب، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وإعدام كميات كبيرة من الأغذية منتهية الصلاحية والمجهولة المصدر والمتغيرة في خواصها الطبيعية، وتحرير محاضر قانونية، وتنبيه المنشآت بضرورة التسجيل لدى الهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء.